桃園宗教文化與體育共榮「雙媽會」應援樂天奪冠成焦點

樂天桃猿隊勇奪 2025 年中華職棒總冠軍，拿下隊史第8座總冠軍、也是球團自樂天接手後的第一座冠軍。圖：民政局提供

樂天桃猿隊勇奪 2025 年中華職棒總冠軍，拿下隊史第8座總冠軍、也是球團自樂天接手後的第一座冠軍。今(8)日上午，桃園市政府體育局長許彥輝、民政局副局長藍品畯，陪同樂天桃猿領隊牧野幸輝偕同前往桃園慈護宮向媽祖還願並報告奪冠佳績，感謝媽祖一路庇佑。

體育局長許彥輝、民政局副局長藍品畯，陪同樂天桃猿領隊牧野幸輝偕同前往桃園慈護宮向媽祖還願。圖：民政局提供

民政局表示，台灣大賽不僅是職棒比賽，更展現桃園宗教文化的多元與活力。台灣大賽第四戰「雙媽會」成為全場焦點，桃園慈護宮與中壢仁海宮共同組隊入場，為球員加油打氣，這場比賽成為系列賽奪勝關鍵，最終樂天桃猿在七戰四勝中奪下年度冠軍。

慈護宮主委簡征潭表示，「雙媽會」進場應援，象徵著地方團結，看到球隊奪冠，廟方、信眾及球迷，所有人都非常感動，未來慈護宮也會持續支持宗教與運動的結合，為桃園帶來更多正能量。

樂天桃猿領隊牧野幸輝表示，桃園慈護宮一直是北桃園媽祖信仰聖地，未來樂天將持續深耕與在地團體的合作，讓更多市民能更深入地方文化，也期許慈護宮乙巳年祈安圓醮圓滿完成。

「雙媽會」應援成為社群平台熱議焦點，許多球迷留言表示「能在球場看到媽祖超感動!」，還有人笑說是「雙媽贏了」、「科學的盡頭是玄學」，球迷間的熱議，也讓宗教與職棒產生微妙化學效應。

宗教團體是凝聚社會的重要力量，民政局鼓勵宮廟透過跨域合作，推動新社會公益，包括「食享冰箱」物資挹注、「小心願實現計畫」，帶軍眷遺孤進場看棒球、「雙媽會」邀偏鄉球隊參與台灣大賽，讓公益實踐能有更多的可能。

