桃園定時定點收垃圾僅77點！環保局長回這老答案 會後改稱有1759點

桃園市垃圾車清理社區垃圾，由於數量較為龐大，都會停留較久的時間清運。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市民抓準垃圾車到達時間出門倒垃圾，卻經常枯等或「車子開太快、長輩跟不上」。市議員楊家俍質詢指出，「定時定點收垃圾」僅77個點，而且集中在大園、平鎮、八德，應擴大範圍，嘉惠老人家；環保局長顏己喨回應，定時定點收垃圾影響交通、有些老人家嫌距離太遠。不過，環保局會後發新聞稿指出，已經有76條路線、1759個社區定時定點收運，讓楊家俍傻眼。

楊家俍質詢時提到，從環境部網站發現，桃園僅77處提供「定時定點收垃圾」，其中大園70處、平鎮5處、八德2處，希望擴展到其他10個行政區。環保局長顏己喨回應，「定時定點收垃圾」在重要道路推動可能會影響交通，此外，有些老人家會嫌「定時定點」距離太遠；楊家俍認為，之前議員就質詢同樣問題，當時的環保局長陳世偉就這樣答覆，如今同樣答覆了無新意。

楊家俍也提到，推動「定時定點收垃圾」是有困難，例如垃圾車走在8米巷道，連收垃圾都會造成大塞車，更遑論「定時定點」，但可以善用垃圾車司機智慧，因為老司機都知道那些點人比較多，要多停個2、30秒。

副市長蘇俊賓則緩頰，目前交通局、環保局針對垃圾車清運進行專案探討，其中，交通局是收集清運路線交通狀況大數據，再配合清潔隊駕駛經驗，檢討是否要調整路線也讓「定時定點」更精準。

環保局會後說明，環境部推動「定時定點垃圾清運」政策，但並未強制要求各縣市將據點登錄，所以才會出現桃園登錄77處有70處集中在大園情形，事實上桃園已經有1759個社區實施定時定點收運。對於這樣的答案，楊家俍無奈地說，前天就將質詢內容告訴環保局，只要顏己喨回答已有1759點實施「定時定點收垃圾」即可，也不會衍生這麼多問題。

