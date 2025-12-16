桃園客家局美食推薦 八方園百年三合院榮獲六星餐廳 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／桃園報導

延續上個月剛公布「桃園客家星級美食推薦」名單的熱度，桃園市政府客家事務局長范姜泰基今（16）日前往，今年唯一榮獲六星推薦的八方園百年三合院景觀客家餐廳，致贈客家星級美食推薦六星立牌與獎狀，肯定店家在客家傳統手路菜、風味創新與文化推廣的深厚實力。

今年星級推薦由秘密客進行，邀請 15 位跨領域名人走訪桃園客家美食店家，品味各家料理後，每人推薦心目中最具亮點的5道菜色，經過推薦結果統計，最終共有 46 家店脫穎而出。

廣告 廣告

其中，八方園百年三合院景觀客家餐廳以「黑金菜脯全雞」、「八方燜鴨」、「竹筒蝦盅」、「客家封菜」、「梅干扣肉」等五道料理，分別獲得6位名人強力推薦，榮獲六星餐廳肯定。

美食專家費奇認為，黑金菜脯全雞以老菜脯搭配烏骨雞，湯底濃郁，是宴席上最有看頭的功夫菜；樂天女孩邱澄甯（小紫）盛讚竹筒蝦盅鮮甜彈牙、香氣四溢，以竹筒烹煮極具特色；美食達人高靜玉指出，客家封菜入口即化、鹹香濃郁，是最令人懷念的經典風味；美食旅遊作家吳鳳形容梅干扣肉香軟入味，展現客家料理的經典靈魂；主廚張秋永與施俊守則一致稱許八方燜鴨外表完整、肉質鮮嫩，火候掌控極具功力，為餐桌上最具記憶點的佳餚。

獲得六星最高肯定的八方園老闆黃帥欽，驚喜之餘並表示因不知道何時會有秘密客到訪，因此對每位客人都一視同仁，能受到推薦是很大的鼓勵。他進一步分享推廣客家料理的心願，希望用最真實的味道，並在傳統與創新之間持續調整口味，例如將傳統客家小炒的重油重鹹轉化為「微甜濕潤」口感，使其更符合現代人的飲食習慣。

客家局表示，今年客家美食星級推薦活動，旨在協助民眾快速找到桃園在地值得一訪的美味店家，完整推薦名單請至「桃園客家旅行網」好食客家餐廳專區-最新消息查詢，歡迎大家依推薦名單來桃園遊客庄、嚐客味。

照片來源：桃園市政府提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

二審大逆轉！高虹安貪污罪撤銷 內政部：將依法復職新竹市長

熟識超過30年！老縣長推薦新市長 陳唐山：唯一支持林俊憲

【文章轉載請註明出處】