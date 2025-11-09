桃園客家星級美食名單出爐！46間推薦店家這裡看

桃園市長張善政今日上午前往中壢區，出席「桃園客家星級美食推薦名單公布會 」。圖：市府提供

桃園市長張善政今（9）日上午前往中壢區，出席「桃園客家星級美食推薦名單公布會 」。張善政表示，客家事務局今（114）年首次舉辦「桃園客家星級美食推薦」活動，透過推薦委員以秘密客方式查訪，最終共有46家獲得推薦。這項活動不僅讓長期投入客家料理的業者受到肯定，也鼓勵更多餐廳在傳統與創新間持續精進。張善政強調，桃園客家美食正是「傳統中有創新、創新中不忘傳統」的最佳展現。市府將持續推動客家飲食文化，結合觀光與創意產業，讓桃園在客家美食領域更具特色與活力。

客家局表示，今（114）年首度以「星級美食推薦」為主題，結合名人影響力與話題性，展現桃園客家美食的多元風貌。活動邀請15位藝人、料理達人及美食部落客組成推薦團隊，以「秘密客」身分走訪在地店家，品嘗人氣料理並各自推薦5道最鍾愛的菜色，最終共有46家店家脫穎而出，入選年度「星級推薦名單」。

客家局指出，今年榮獲六星最高榮譽的店家為「八方園百年三合院景觀客家餐廳」，以「黑金菜脯全雞」、「竹筒蝦盅」、「客家封菜」、「梅干扣肉」及創意料理「八方悶鴨」征服評審與名人口味，完美展現傳統與創新的融合。五星推薦店家包括「柚子花花青春客家菜」、「大楊梅鵝莊」及「大江屋客家美食館」；四星為「老地方客家菜」；三星為「溪友緣風味料理餐廳」；二星則有「糧園茶藝客家小館」、「亨味食堂」、「新百王餐廳」、「林家古厝休閒農場」、「首烏客家海鮮餐廳」、「善園客家小館」及「新屋建業鵝肉美食館」；另有33家餐廳獲得一星推薦。這些店家皆以真材實料與獨特風味深受名人與饕客喜愛，成為推廣客家美食的重要推手。

活動現場推出「星級料理試吃體驗」及「客家音樂表演」，多家星級餐廳端出招牌菜供民眾品嘗，香氣四溢、氣氛熱烈。舞台區則由客家歌手林沛蕎及「2025桃園客家音樂比賽」獲獎歌手輪番演出，吸引大批民眾參與，現場熱鬧非凡。更多活動資訊可至「桃園客家美食餐廳網」查詢。

