桃園客家星級評鑑出爐！楊梅「八方園」憑5道功夫菜奪唯一6星 把家常熱炒做出國宴水準

「八方園百年三合院景觀客家餐廳」今年在「桃園客家星級美食推薦」獲得六星肯定，將客家菜從常見的熱炒，推向強調手藝的合菜宴席。（桃園市客家事務局提供）

桃園市政府客家事務局近日公布「桃園客家星級美食推薦」名單，位於楊梅區的「八方園百年三合院景觀客家餐廳」在46家入選店家中脫穎而出，成為今年度唯一獲得最高等級「六星推薦」的店家。

本次評選是由15位跨領域名人組成祕密客小組，針對桃園境內客家餐館進行實地訪查，評選重點在於料理的獨特性、火候掌握與文化意涵。八方園二代經營者黃帥欽表示，此次獲得六星殊榮純屬驚喜，因評選過程採祕密進行，店家對待每桌顧客皆保持相同水平，能獲得肯定對品牌轉型是一大鼓舞。

座落於楊梅田野間的八方園保留完整百年三合院結構，是當地具代表性的景觀餐廳。

走進三合院內部，寬敞的用餐空間保留老宅結構與木質梁柱，刻意不追求滿座翻桌率，讓客人能在從容節奏中，好好坐下來吃頓飯。

座落於百年歷史家族祖厝的八方園，在黃帥欽接手後，營運方針發生重大轉折。為扭轉客家菜僅限於家常熱炒的既有印象，他將點餐模式全面調整為全合菜制。黃帥欽認為，透過完整的合菜架構，才能精準展現客家手路菜所需的火候與時間感。

「黑金菜脯全雞」以三種不同年份老菜脯煨煮出的湯頭深邃厚實，展現慢火燉煮的火候功力。



