桃園客家美食 46店家摘星

桃園客家星級美食推薦名單揭曉，張善政市長：客家傳統手藝與創新巧思的完美融合。（新聞處提供）

記者陳華興∕桃園報導

桃園市首次舉辦「客家星級美食推薦」活動，透過秘密客查訪方式，九日名單揭曉，共有四十六家獲得推薦，「八方園百年三合院景觀客家餐廳」拿下六星最高榮譽。

市長張善政出席公布會表示，桃園客家美食「傳統中有創新、創新中不忘傳統」。市府將持續推動客家飲食文化，結合觀光與創意產業，讓桃園在客家美食領域更具特色與活力。

客家局表示，今年首度以「星級美食推薦」為主題，結合名人影響力與話題性，邀請十五位藝人、料理達人及美食部落客組成推薦團隊，以「秘密客」身分走訪在地店家，有四十六家入選年度「星級推薦名單」。

今年獲六星最高榮譽的店家為「八方園百年三合院景觀客家餐廳」，以「黑金菜脯全雞」、「竹筒蝦盅」、「客家封菜」、「梅干扣肉」及創意料理「八方悶鴨」，展現傳統與創新的融合。五星推薦店家為「柚子花花青春客家菜」、「大楊梅鵝莊」及「大江屋客家美食館」；四星為「老地方客家菜」；三星為「溪友緣風味料理餐廳」；二星則有「糧園茶藝客家小館」、「亨味食堂」、「新百王餐廳」、「林家古厝休閒農場」、「首烏客家海鮮餐廳」、「善園客家小館」及「新屋建業鵝肉美食館」；另有三十三家餐廳獲得一星推薦。

活動現場推出「星級料理試吃體驗」及「客家音樂表演」，多家入選餐廳端出招牌菜供民眾品嘗。舞台區則由客家歌手林沛蕎及「二０二五桃園客家音樂比賽」獲獎歌手輪番演出，吸引大批民眾參與。