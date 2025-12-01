桃園客語家庭計畫影片投稿破2萬支 10優選作品出爐

哈客親子瑜珈課程深受家庭喜愛，放鬆身心的同時，自然開口學講客語。圖：客家局提供

桃園市客家事務局今(1)日公布「桃園客語家庭2.0計畫」第二季影片競賽10支優選作品。這些得獎影片以創意呈現家庭講客的面貌，也讓得獎者成功抱回萬元大獎。此計畫自今(114)年6月1日活動開跑後，已有愈來愈多家庭拿起手機，以一支支短片記錄家庭成員講客語的瞬間。短短5個半月內，投稿量突破2萬支，創下新高，讓每支影片都成為桃園推動客語傳承、最動人的見證。

活動短短5個半月內，投稿量突破2萬支，創下新高。圖：客家局提供

客家局提到，本季優選作品各具特色，充分呈現創意與多元的家庭講客風貌。從趣味客語問答展現親子默契、孩子化身小小氣象主播以客語報天氣，到活力十足的「細妹恁靚」唱跳演出，以及阿公阿婆入鏡與孩子共享學習樂趣等，每一支作品都真實記錄客語在家庭中自然流動的溫度與生命力。

桃園客語家庭計畫今年邁入第二年，以「屋下來講客 有影喔！」為口號，持續透過影片募集、競賽及增能活動，陪伴家庭把客語帶回生活、說進日常。除了鼓勵家人以鏡頭捕捉用客語互動的瞬間，全市也舉辦60場多元增能活動，包括香氣四溢的客家米食料理、踏訪在地的文化走讀，以及深受親子喜愛的歌謠唱跳課程，讓講客語這件事在歡笑中自然發生，成為家庭生活溫暖的一部分。

從客庄走讀的腳步聲，到家中孩子開口說客語的笑聲，桃園處處洋溢家庭講客的感動瞬間。桃園市客家局表示，未來將持續以家庭為核心，讓講客融入日常生活，成為最自然的家庭節奏。得獎影片已公布在「桃園客語家庭2.0」官網，邀請市民一起感受客語傳承的溫度與活力。

