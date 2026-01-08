桃園客運又出包！ 司機開車猛滑手機 乘客傻眼

桃園客運日前才傳出司機毆打學生的案件，沒想到6號又被乘客拍下在滿是學生的專車上，司機竟然一邊開車一邊滑手機。（圖／東森新聞）





桃園客運日前才傳出司機毆打學生的案件，沒想到6日又被乘客拍下在滿是學生的專車上，司機竟然一邊開車一邊滑手機。由於當時是下班下課的交通尖峰時段，如果司機一時分心發生意外，後果不堪設想。

民眾看到都表示，公車司機的行為真的太誇張。對此桃園客運回應，會將這次的案件納入獎懲會議，並且進行全員教育訓練。只是桃園客運才剛發生司機毆打學生案件，又有司機開車滑手機，不少乘客認為，的確該加強教育了。

桃園分局交通組巡官呂健亦：「該車駕駛人行進間使用手機，已違反交通管理處罰條例第31條相關規定，可處新台幣3000元罰鍰，本分局將依法開罰。」

警方主動了解後，表示將會依法開罰，而公車駕駛明知開車不能玩手機，卻還知法犯法，希望可以記起教訓，否則發生意外，怎麼承擔得起。

