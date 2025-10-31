桃園客運司機毆打學生 桃檢偵結起訴建請從重量刑

已遭解職的桃園客運41歲劉姓司機日前與乘客黃姓高中生發生口角、肢體衝突，將黃姓高中生打到流鼻血，遭警方移送法辦。桃園地檢署今天表示，劉男嚴重影響公共安全，造成民眾恐慌，已於29日偵結以傷害罪起訴，並請法院予以從重量刑。

全案發生在22日傍晚，擔任桃園客運某高中學生專車司機的劉男，因與車上黃姓學生發生爭執，在公車站前毆打黃姓學生至流鼻血，警方到場後將他逮捕，隔天移送法辦。

桃園地檢署調查，劉男當時在2名學生接連上車投幣後，以「他媽的」等語質疑首名上車的陳姓學生未投入足額車資，經陳姓學生解釋、要求確認投幣箱內零錢金額遭拒後，陳姓學生表明下車後將向學校反映，劉男則說「找教官也沒用」。

桃檢調查，車輛行駛後，另一名學生對劉男態度、言語表達不滿，劉男因此向該生口出「臭俗仔」、「賭爛這種臭俗仔」，並與他人通話時大聲講出「我很少跟低能兒講話ㄟ」等用語，黃姓學生因此不滿，在下車時口出「連錢都不會數，一輩子也就這樣子了」。

桃檢調查，劉男因此將學生專車停於車道上，下車於人行道、車道上揮拳毆打、抱摔黃姓學生，在黃姓學生倒地、雙手抱頭跪坐無力反抗時，接連出拳攻擊10餘次，導致黃姓學生前額挫傷瘀青、頭部及臉部挫傷、鼻骨閉鎖性骨折併鼻出血、左側耳挫傷併耳鳴等傷勢，於案發後並產生「急性壓力反應」等症狀。

桃檢表示，經蒐證還原案發經過，連日訊問劉男、在場學生，並前往該高中進行查訪，取得學生專車投訴資料等，確認劉男擔任桃園客運駕駛期間，多次因服務態度不佳、駕駛行為違規等原因遭懲處，並有2次遭解職紀錄。

桃檢表示，劉男與黃姓學生發生口角時未能理性行事，不顧現場為人、車往來頻繁之處，嚴重影響公共安全或造成民眾恐慌，其態度、行為實有偏差，經衡酌黃姓學生及其家屬意見後，29日偵結以傷害罪起訴，並請法院予以從重量刑。

