桃園客運司機狂毆高中生 今調解成功開庭獲撤告

桃園客運一名司機10月間因學生一句「錢都不會算，這輩子就這樣了」，瘋狂爆揍對方遭送辦，今桃園地院開庭調解，司機賠償達成和解學生撤告，雙方調解內容未公開。

桃園客運司機當街暴揍高中生。（圖／資料畫面）

回顧此案，嫌犯桃園客運駕駛劉姓男子10月22日駕駛學生專車，在2名高中生上車投幣時，質疑其中一名陳姓高中生未投入足額車資，另名黃姓同學下車時幫陳男講話，對劉男說「連錢都不會數，一輩子也就這樣子了」，未料2人引此發生激烈爭吵，進而大打出手。

劉男將車子停在路邊下車瘋狂揮拳毆打黃男，黃男被連續攻擊倒地無力反抗，劉男還繼續捶打10多拳，造成黃男頭部、臉部挫傷、鼻骨閉鎖性骨折出血、前額瘀青、左側耳挫傷耳鳴等傷勢，事後還有「急性壓力反應」等症狀，案發後劉男遭送辦，桃園地檢署於案發後7天火速依傷害罪嫌起訴，並向法院建請從重量刑。

桃園地院12日準備程序庭上，劉男委任律師表示劉男在偵審時均坦承犯罪並深切悔悟，請求依刑法57及59條從輕量刑，並指出檢方起訴太快劉男孩來不及與被害學生和解，劉男當天表示願誠摯向對方道歉，希望獲得原諒並請求法官給予緩刑機會。

桃園地院今（26）日排定上午9時30分排定劉男、客運公司與黃姓學生及其家長進行調解，雙方調解時間約僅10分鐘後隨即開庭，雙方達成調解達成共識，並向法官提出要求「保密協議內容」，希望調解條件不對外公開，讓此案落幕雙方回歸平靜生活。

對此法官表示尊重雙方意見，維護雙方名譽與程序公正，決定調解程序採不公開審理方式進行，要求在場旁聽民眾離席，庭訊約20分鐘結束，最後黃姓學生將撤回傷害告訴，法院近日將作出「公訴不受理」判決。

