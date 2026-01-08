地方中心／周秉瑜 桃園報導

桃園客運有一名駕駛，被乘客目擊他邊開車，邊滑手機，而且滑到一半還會停下來仔細看螢幕內容，但小等一下，車子還在全速前進中，而且當時正值通勤時間，整輛車大客滿，不少乘客就站在司機旁看著他滑，越看心越驚驚。

公車駕駛，右手摸方向盤，左手卻不斷滑呀滑。雙眼緊盯手機，不定時還會停下手指，細看螢幕。但大哥，你現在，正在開車耶！

桃園客運司機邊開車邊滑手機 班次客滿 乘客嚇壞

大哥，你現在，正在開車耶（圖／民視新聞）其他民眾：「開車不能滑手機，路上會有很多需要緊急應變的狀況，一隻手的話，尤其大車比較難，反應時間要比較多一點。」

廣告 廣告

其他民眾：「無論什麼時候開車，都不能亂手機就對了。」

開車不當低頭族很難嗎？調出車內監視器畫面，當時正值通勤時間，乘客多到滿出來，司機座旁站滿人，好幾雙眼睛盯著看，但這位司機大哥，不知道是把客人當自家人，還是對自己的駕駛技術太有信心，完全沒在怕，看得乘客是心驚驚。而且這條路線，甚至會經過桃園陽明高中，司機此舉，真的是把國家幼苗生命，當玩笑。

桃園客運司機邊開車邊滑手機 班次客滿 乘客嚇壞

桃園客運回應，將會懲處這名司機（圖／民視新聞）桃園分局交通組巡官呂健亦：「已違反道路交通管理處罰條例第31條，相關規定，可處新臺幣3000元罰款。」

對此，桃園客運回應，將會懲處這名司機，也會通令所有駕駛，愛注意。

原文出處：桃園客運司機邊開車邊滑手機 班次客滿 乘客嚇壞

更多民視新聞報導

知法犯法? 警騎重機轉彎未禮直行車 分局不護短將開罰

太離譜! 女行人違規過馬路被撞飛 倒地竟繼續講電話

同地點違規「連收2張罰單」！騎士提行政訴訟吞敗 法院理由全說了

