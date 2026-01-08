桃園客運司機開車滑手機！民眾PO網引熱議 2名市議員留言

桃園客運司機邊開車邊滑手機，民眾錄影PO社群平台，引網友熱議。 圖：警方提供

[Newtalk新聞] 桃園客運去年才發生司機毆打學生事件，昨日民眾拍下桃園客運司機邊開車邊滑手機至少10餘秒，上傳社群平台後引發熱議，網友直言「桃園客運司機真的很可憐，拿乘客性命開玩笑」，更有2名議員留言，警方指出，已違反交通管理處罰條例，將依法開罰。

民眾昨日搭乘桃園客運返家途中，發現公車司機邊開車邊滑手機，一心多用場景嚇壞乘客，網友紛紛留言撻伐「桃園客運司機真的很可憐，拿乘客性命開玩笑」、「都標桃園客運了，還有什麼好意外的」、「桃園客運不意外，雖然不是每個司機都這樣，打電話反映都沒下文，開車都亂開」。

該篇PO文還引來2名議員留言，桃園市議員彭俊豪「方便提供路線和時間？我來反應給相關單位！」、黃瓊慧「你好，我是桃園市議員黃瓊慧～這已經是危險駕駛了，有看到車牌及乘車時間嗎？我們來反應！」

桃園分局指出，經審視影片，大客車駕駛人行進間使用手機，已違反交通管理處罰條例第31條相關規定，可處新台幣3000元罰鍰，將依法開罰。警方呼籲汽機車駕駛人，行駛時間切勿使用手機，以免分心危害自身及他人安全。

