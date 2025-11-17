桃園客運服務品質引民怨 凌濤籲桃捷成立公車部門接手

桃園市議員凌濤指出，桃客已經發生很多次爭議事件，讓市民對桃園的大眾運輸系統增加不信任。圖：凌濤提供

桃園市議會今(17)日進行市政總質詢，國民黨籍市議員凌濤關心桃市的公車營運品質，直指「桃園客運」是桃園人的痛，呼籲市府應讓桃客逐漸退場，改由桃園捷運公司成立的市區公車部門接手，提供市民更好的通勤服務。

凌濤表示，桃客10月發生司機與學生的衝突，桃園的大眾運輸服務備受關注，且這不是單一事件，桃客已經發生很多次爭議事件，讓市民對桃園的大眾運輸系統增加不信任。有市民更說，桃客成為唯一一個讓人不想住桃園的理由。然而，翻開過去3年桃客的公車評鑑成績，滿分30分，最近一次竟然在「旅客服務品質與駕駛員管理」項目達到24.5分，越打越高分、將近滿分，跟市民感受呈現反方向，明顯失真。

廣告 廣告

凌濤指出，這三年來，市府依交通部規定比例及公車補貼，整整補助了虧損的桃客8.6億，結果交通局的解方是推出桃小巴，等於是把虧錢、運營量低路線的轉出，然後會賺錢的留給桃客，這根本是在救桃客、獨厚桃客。

因此，凌濤呼籲市府協調專業的桃捷成立「市區公車部門」，編列預算採購電動巴士，未來承接交通部補助，同時培養捷運運量、通勤習慣，逐步讓桃客退場，這絕對是雙贏的做法。凌濤相信未來桃捷成立市區公車部門，導入電動化車隊、統一調度、統一服務標準，桃園完全有能力做到全國最好的品質，成為各縣市都會效法的典範。

此外，凌濤也提到，他一直希望改變國道客運上下班壅塞，上不了車，苦等班次的情況，持續要求國道客運能夠盡快更新為「雙層巴士」，疏運人流，交通部明年檢討，必須儘速實行。謝謝市長張善政全力支持，讓桃園市民通勤生活品質大幅改善，為桃園打造更好的環境。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

中日局勢升溫 鄭麗文喊「台灣沒事，日本沒事」稱賴火上加油

市議員點名接手營運桃園市區公車 桃捷這樣說