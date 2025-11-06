桃園室內設計新趨勢 谷設計以〈賣火柴的小女孩〉奪三金獎
生活中心/綜合報導
用設計說故事：從童話走進現實生活 賣火柴的小女孩
在這個追求「極簡卻不失溫度」的時代，室內設計不再只是風格的堆疊，而是生活態度的延伸。當大多數設計師仍在追逐流行曲線，如早期的北歐風、工業風，到近年流行的奶油風、仛寂風，這間位於桃園的專業室內設計團隊，卻選擇走出不一樣的路。
桃園室內設計公司谷設計空間製作所設計總監小谷表示，真正動人的作品，是能讓居住者在日復一日的生活裡感受到溫度，讓家成為專屬於居住者獨一無二的室內設計收藏品。這次以《賣火柴的小女孩》為靈感的作品，不僅讓人重新思考家的定義，也讓冰冷的現代住宅多了一份溫度與詩意。
現代法式風住宅設計：榮獲三項國際設計金獎的故事
這間位於桃園的 28 坪新成屋，屋主在看過谷設計的《愛麗絲夢遊仙境》主題作品後，深受其童話氛圍與細膩構思吸引，於是將全案創作交由設計團隊自由發揮。
以「幸福得來不易，需要好好珍惜」為設計主軸，小谷總監透過融合現代法式風的優雅語彙與童話的寓意，讓家的每個角落都成為情感的延伸。
這件故事性與機能性並存的作品，最終榮獲 2025 年法國設計獎（French Design Awards）金獎、2025 年美國繆思設計獎（MUSE Design Awards）金獎，以及 2025 年義大利羅馬設計獎（Rome Design Awards）金獎，成為桃園室內設計領域中極具代表性的國際級作品。
玄關：以歐洲街景重現童話開場
推開門，就像踏進一場冬夜童話。玄關鋪上石板紋路的地面與線板牆，重現歐洲街道的意象。灰鏡拉長了視覺深度，像無盡夜色中閃爍的倒影，也象徵小女孩在寒夜裡的孤獨。
落塵區與懸空鞋櫃之間留出清潔動線、樹枝狀隔屏與石墩穿鞋椅則構成一個寓意深遠的角落。火柴形的壁燈象徵希望的微光，天花板上的圓形結構，預告即將展開的幻想旅程。隔屏更結合貓跳台與展示架機能，讓整體設計既有戲劇感又符合生活需求。
客廳與廚房：從冷調到溫暖的轉折
客廳以深灰為底，壁爐式電視牆成為視覺核心，也象徵小女孩眼中那團渴望的火光。線板與雕花細節延續法式語彙，在沉穩裡流露細膩情感。為避免灰色過於冰冷，空間以木質家具與布織品調和色溫，讓溫潤的光影在日常裡流動。
廚房則轉換氣氛，以中島結合餐桌，呼應童話中那場「幻覺裡的聖誕晚餐」。桌面使用能導熱的鈦鋼石材，隱藏式電磁爐讓料理與用餐無縫切換，懸吊櫃與雙向櫃設計延伸收納，滿足屋主夫妻作為餐飲業者的需求。
臥室：回到溫柔的夢境
當火柴燃盡，童話迎來最柔軟的一幕：主臥以低飽和色調與柔光鋪陳出回家的安寧、迎賓展示櫃結合弧形轉角，讓每一次進房都像被輕輕擁抱。床頭牆採用硅藻土質感，能調節濕度，也讓空間更貼近自然呼吸。梳妝台以滑軌隱藏鏡面，保留整體俐落的線條，呈現法式優雅。
兩間兒童房則延續故事的希望篇章。第一間以亮色與蜂巢簾打造陽光氣息，兼顧安全與收納；第二間則給予更多留白，讓孩子未來能隨著成長自由轉化風格。
谷設計的空間哲學：讓每一盞燈都成為家的火光
《谷設計空間製作所》透過光線、動線與材質的轉換，把幸福與渴望具象化，提醒人們在忙碌的現代生活裡，也別忘記感受愛的微光。光線、動線、材質、氣味，透過空間讓人想起，那些為生活點燃的小小火光，有時是一頓熱飯、有時是一盞燈、有時只是一張能一起吃飯的餐桌。
小谷總監說：「我希望設計能讓人愛自己，也愛回家的每一刻。」
在他眼中，好的設計不只是解決問題，而是讓人「被理解」當空間能回應居住者的情緒與故事，那就是家的真正意義。
《谷設計空間製作所》
官方網站：https://rink.cc/08zr3
FB粉專：https://rink.cc/thb7u
官方IG：https://rink.cc/q6dn1
官方LINE：https://rink.cc/exvj2
Google地圖：https://rink.cc/szz95
預約諮詢：https://rink.cc/s1nk9
更多資訊：https://rink.cc/04kzv
其他人也在看
簡約俐落滿分 科技夫妻回家即放鬆│混搭風│25坪
日系簡約的淺色系底蘊，搭配特殊漆的質感，透過簡約實用的設計，允庭室內裝修設計專為科技業夫妻打造即使面對忙碌生活，下班回家就能充分放鬆的生活場域。適切的材質運用與細節規劃，使空間展現現代俐落感與溫暖層次，透過藝術漆、大板磚和木質格柵等異材質拼接，佐以簡約線條，兼具美感與機能，融合出日式簡約風格與科技感的氛圍，滿足屋主的生活需求與品味。幸福空間 ・ 1 小時前
名門雅集｜美式風｜80坪
屋主是位企業主，非常重視四個孩子的教育，新家選址在台北知名文教區，因為精華地段新建案的稀缺性，屋主選擇了20年老華廈，並託付給我們進行改造。舊屋翻新就像是在「拆盲盒」，即便外觀看似良好，背後可能隱藏著管線老化、結構問題或漏水等意料之外的狀況，因此我們進行了嚴謹的高規格基礎工程翻新，確保入住後的舒適及耐用。幸福空間 ・ 1 天前
打開格局想像 續寫起家厝新篇章
漏水、通風不佳的滄桑老屋，沉澱著屋主過往的情感與記憶。禾築國際設計以溫柔細膩的設計筆觸，輕輕喚醒空間裡被遺忘的美好，重新描繪出家的溫暖模樣，任其在時光長河中，細水長流、自在延續。幸福空間 ・ 1 天前
新北板橋16坪新成屋串連客、餐廳，像跳格子般一步一步放大小宅尺度
居住在新北市板橋區的一家三口，他們未來的新家是一間室內坪數 16 坪的新成屋。設計團隊細緻梳理屋主一家人的生活需求，重塑空間佈局，釋放公領域的尺度感，並以簡約清新的設計語彙，淬鍊出北歐風的純粹氛圍，讓小宅坪效瞬間放大，日常起居也更顯輕盈自在。設計家 ・ 1 天前
35坪現代低奢飯店風中古屋，弧形天花化樑柱問題實現質感四口之家
35坪現代風中古屋，居住者為一家四口，屋主希望這個家能兼具質感與舒適感，因此在設計初期，設計師先協助他們釐清「真正想要的風格」在多樣的喜好與靈感之中，找出核心風格，再以專業手法平衡比例與層次，讓所有美好元素能彼此呼應，形成耐看且住得久的風景。整體風格以「現代低奢飯店風」為主軸，設計師透過材質的精選與線條的收斂，營造出高雅卻不失溫度的居家氣氛。主色調以木質為基底，輔以莫蘭迪藍與大理石紋作為視覺亮點。客廳的電視牆以大理石為核心，旁側以弧形修飾結合臥榻，陽光穿過木質百頁灑落一地，光影之間流動著家的柔軟節奏。設計家 ・ 1 天前
化繁為簡 坐擁好景好風水
家的定義，不是擁有華麗的藝術設計，或是奢華時尚機能，而是最根本的「人」。只有滿足居住者生活中的大小需求，給予溫暖與陪伴，才符合家的樣貌。本案為位居淡水的大廈，擁有得天獨厚的河口美景，雲司國際設計廖笠庭設計師以屋主的需求為基準，並保留最大尺度的景觀，引景入室，為生活再增添幾分愜意與雅致。幸福空間 ・ 1 小時前
掌握居家排水堵塞、異味解決辦法一次搞懂
當談到打造理想的廚房與衛浴空間時，排水系統的順暢與無異味是基礎條件之一。不論是新居裝潢或老屋翻修，從室內設計與居家知識的專業角度出發，以下將透過條列式方式，深入解析居家常見的排水堵塞與異味問題、解決方法，並提供預防對策，協助你打造舒適又實用的空間。id SHOW ・ 1 天前
現代輕奢家居絮語
一如宇宙深處瀰漫著星雲，孕育璀璨恆星，綻放奪目光芒，豐聚設計此次亦為旅居美國返家定居的屋主，形塑流淌著迷幻雲霧的沉穩象限，但適度埋藏極具質感的鍍鈦金屬，搭配合理配置的間接燈光與機能，建構屬於一家人的小宇宙，柔化屋主剛毅臉龐，點亮心中的光，蘊生如花笑靨。幸福空間 ・ 1 小時前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前
高鐵1奇景竟達百萬觀看！網曝「騎士1行為」引共鳴
生活中心／饒婉馨報導高鐵是許多人的通勤首選，因為方便又快速。近日有網友在旅途中發現一個景象，拍照PO上社群平台引起一陣熱議風波。貼文至今已經吸引超過12萬按讚數，很多人看到後都忍不住笑了，甚至還有網友加碼分享，騎機車也會出現很相似的景象，引發大票台灣網友共鳴。民視 ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 12 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣 強度上看強颱
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]引新聞 ・ 1 天前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 22 小時前
蘇巧慧戰新北！吳子嘉預言藍營派這人贏定了
[NOWnews今日新聞]民進黨選對會昨（5）日拍板提名立委蘇巧慧競選2026新北市長，外界同時高度關注藍白是否合作推出人選？對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，國民黨推出的候選人會是李四川，藍白...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 20 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 21 小時前