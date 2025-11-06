桃園室內設計新趨勢 谷設計以〈賣火柴的小女孩〉奪三金獎

《賣火柴的小女孩》主題玄關設計，以法式窗型與石板地坪重現歐洲街景意象，穿衣灰鏡則引領進入夢境世界的序章，展現谷設計在桃園室內設計中最具故事性的空間語彙（示意圖/Medick Marketing Ltd.提供）

用設計說故事：從童話走進現實生活 賣火柴的小女孩

在這個追求「極簡卻不失溫度」的時代，室內設計不再只是風格的堆疊，而是生活態度的延伸。當大多數設計師仍在追逐流行曲線，如早期的北歐風、工業風，到近年流行的奶油風、仛寂風，這間位於桃園的專業室內設計團隊，卻選擇走出不一樣的路。

桃園室內設計公司谷設計空間製作所設計總監小谷表示，真正動人的作品，是能讓居住者在日復一日的生活裡感受到溫度，讓家成為專屬於居住者獨一無二的室內設計收藏品。這次以《賣火柴的小女孩》為靈感的作品，不僅讓人重新思考家的定義，也讓冰冷的現代住宅多了一份溫度與詩意。

現代法式風住宅設計：榮獲三項國際設計金獎的故事

這間位於桃園的 28 坪新成屋，屋主在看過谷設計的《愛麗絲夢遊仙境》主題作品後，深受其童話氛圍與細膩構思吸引，於是將全案創作交由設計團隊自由發揮。

以「幸福得來不易，需要好好珍惜」為設計主軸，小谷總監透過融合現代法式風的優雅語彙與童話的寓意，讓家的每個角落都成為情感的延伸。

這件故事性與機能性並存的作品，最終榮獲 2025 年法國設計獎（French Design Awards）金獎、2025 年美國繆思設計獎（MUSE Design Awards）金獎，以及 2025 年義大利羅馬設計獎（Rome Design Awards）金獎，成為桃園室內設計領域中極具代表性的國際級作品。

玄關以石板紋路與白色樹枝狀結構設計，呼應《賣火柴的小女孩》冬夜場景，展現現代法式風住宅的層次感（示意圖/Medick Marketing Ltd.提供）

玄關：以歐洲街景重現童話開場

推開門，就像踏進一場冬夜童話。玄關鋪上石板紋路的地面與線板牆，重現歐洲街道的意象。灰鏡拉長了視覺深度，像無盡夜色中閃爍的倒影，也象徵小女孩在寒夜裡的孤獨。

落塵區與懸空鞋櫃之間留出清潔動線、樹枝狀隔屏與石墩穿鞋椅則構成一個寓意深遠的角落。火柴形的壁燈象徵希望的微光，天花板上的圓形結構，預告即將展開的幻想旅程。隔屏更結合貓跳台與展示架機能，讓整體設計既有戲劇感又符合生活需求。

壁爐式電視牆如同小女孩心中微光閃爍的火柴，象徵對家的渴望與溫暖，轉入餐廚區，深色調映照出冬夜般的靜謐氛圍，與火光中幻想的那場溫馨聖誕大餐悄然呼應（示意圖/Medick Marketing Ltd.提供）

客廳與廚房：從冷調到溫暖的轉折

客廳以深灰為底，壁爐式電視牆成為視覺核心，也象徵小女孩眼中那團渴望的火光。線板與雕花細節延續法式語彙，在沉穩裡流露細膩情感。為避免灰色過於冰冷，空間以木質家具與布織品調和色溫，讓溫潤的光影在日常裡流動。

廚房則轉換氣氛，以中島結合餐桌，呼應童話中那場「幻覺裡的聖誕晚餐」。桌面使用能導熱的鈦鋼石材，隱藏式電磁爐讓料理與用餐無縫切換，懸吊櫃與雙向櫃設計延伸收納，滿足屋主夫妻作為餐飲業者的需求。

主臥以低飽和色調與柔光鋪陳安定氛圍，象徵童話結尾的溫柔歸宿，體現谷設計的人文溫度（示意圖/Medick Marketing Ltd.提供）

臥室：回到溫柔的夢境

當火柴燃盡，童話迎來最柔軟的一幕：主臥以低飽和色調與柔光鋪陳出回家的安寧、迎賓展示櫃結合弧形轉角，讓每一次進房都像被輕輕擁抱。床頭牆採用硅藻土質感，能調節濕度，也讓空間更貼近自然呼吸。梳妝台以滑軌隱藏鏡面，保留整體俐落的線條，呈現法式優雅。

兩間兒童房則延續故事的希望篇章。第一間以亮色與蜂巢簾打造陽光氣息，兼顧安全與收納；第二間則給予更多留白，讓孩子未來能隨著成長自由轉化風格。

谷設計的空間哲學：讓每一盞燈都成為家的火光

《谷設計空間製作所》透過光線、動線與材質的轉換，把幸福與渴望具象化，提醒人們在忙碌的現代生活裡，也別忘記感受愛的微光。光線、動線、材質、氣味，透過空間讓人想起，那些為生活點燃的小小火光，有時是一頓熱飯、有時是一盞燈、有時只是一張能一起吃飯的餐桌。

小谷總監說：「我希望設計能讓人愛自己，也愛回家的每一刻。」

在他眼中，好的設計不只是解決問題，而是讓人「被理解」當空間能回應居住者的情緒與故事，那就是家的真正意義。

《谷設計空間製作所》

