桃園室內設計裝修公會會員大會 張善政市長：攜手打造宜居質感桃園

桃園市室內設計裝修商業同業公會會員大會，張善政市長：攜手打造宜居質感桃園。（新聞處提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市長張善政六日晚間前往八德區，出席「桃園市室內設計裝修商業同業公會第十六屆第三次會員大會」。張善政表示，市府近年積極推動市容美化計畫，從老城區環境改善著手，逐步翻轉城市風貌，包括景福宮大廟周邊、中壢後站等重點區域，已透過建築立面整修、街道景觀與公共空間優化，讓市容更加整齊、有質感。未來市府也將持續攜手室內設計裝修商業同業公會，共同推動城市美學提升，打造更具質感與宜居的桃園。

張善政也指出，桃園將於一一五年主辦「二0二六台灣設計展」，不僅是設計界的重要盛事，更是檢視與展現城市美學成果的關鍵時刻。市府期盼藉由設計展，讓外界看見桃園近年在城市景觀、建築空間與生活環境上的累積與轉變，也期待持續深化與公會的合作，結合設計專業能量，向各界展現桃園豐沛且多元的設計實力。

建管處表示，桃園市室內設計裝修商業同業公會長期是市府推動建築管理與居住品質提升的重要夥伴，不僅協助政策落實，也讓設計專業更貼近市民生活。未來市府將持續把美學思維納入施政策略，從建築管理、公共設施到生活場域，系統性推動市容與空間品質提升，並與產業界共同形塑兼具機能、安全與生活品質的城市空間樣貌。

活動包括市議員陳美梅、彭俊豪、王珮毓、黃崇真、市府都市發展局副局長邱英哲、建築管理處總工程司黃浩珽、八德區長蔡豊展、總統府國策顧問洪團樟、中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會理事長劉易鑫、桃園市商業總會理事長范揚淇、桃園市室內設計裝修商業同業公會理事長李建輝等人均一同出席。