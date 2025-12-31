桃園家具公會理事長履新 張善政盼攜手市府推動產業升級

桃園市長張善政出席「桃園市家具商業同業公會第5屆第1次會員代表大會及改選第5屆理監事暨頒發會員子女獎學金獎狀」。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（30）日晚間前往八德區，出席「桃園市家具商業同業公會第5屆第1次會員代表大會及改選第5屆理監事暨頒發會員子女獎學金獎狀」。張善政表示，公會長期深耕在地、凝聚產業力量，對桃園經濟發展貢獻良多，市府予以高度肯定。期勉新接任的團隊承先啟後，持續強化公會服務能量，為家具產業注入更多創新動能，攜手市府推動產業升級發展。

張善政期勉新接任的團隊承先啟後，持續強化公會服務能量。圖：市府提供

張善政指出，相較於其他縣市，桃園房市發展持續活絡，新建案量能充沛，展現城市成長動能，也為家具產業帶來可觀的市場需求與發展空間。期盼公會在新任理事長趙昱傑的帶領下，順勢掌握產業契機，推動產業升級轉型，開創更多商機。

經發局表示，桃園市家具商業同業公會成立於66年，長期協助推動地方產業發展，並配合市府政策，扮演業界與政府間的重要溝通橋樑，對促進桃園經濟繁榮貢獻良多，是桃園具代表性的產業公會之一。市府將持續與桃園各產業公會合作，協助企業導入減碳經營、智慧管理、數位轉型等新思維，引導業者掌握市場趨勢與數位工具，提升經營量能與產業永續競爭力，共創桃園繁榮願景。

