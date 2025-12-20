桃園家常味祕境！在充滿木頭香氣的空間吃熱騰騰的鐵板蚵，就像回阿嬤家吃飯一樣安心

桃園｜客棧台式簡餐餐廳

如果不是友人推薦，我應該經過很多次也不會發現的低調台式簡餐店，就在桃園火車站附近大同路上的「客棧台式簡餐餐廳」，就在熾燒串烤．大同店同條路上往市政府方向走就能見到，店面低調不張揚，但總是在用餐時段出現熟悉的客人，附近的上班族、住在附近的居民，還有帶著爸媽或小孩來吃飯的家庭族群，這裡不是華麗浮誇的時髦餐酒館，而是以最樸實的台式家常味，溫柔地抓住大家的胃。

開車/騎車前往

導航直接輸入「客棧台式簡餐餐廳」即可

鄰近大同路與民生路，車流穩定

大同路兩側有多個收費停車場，可步行 3–6 分鐘抵達

騎車可以停在店門口騎樓

公車資訊

廣告 廣告

附近有多個站牌可以步行到餐廳：

可以搭至桃園新光大樓前方或是桃園火車站，步行2分鐘即可抵達。

桃園火車站步行約 8分鐘

桃園｜客棧台式簡餐餐廳

菜單/MENU

主要是以簡餐為主，也有一些熱炒與湯品菜色，可以選擇單點或是簡餐的方式就能都吃得到，也可以提供客制化桌菜，需提前預約。

桃園｜客棧台式簡餐餐廳

合菜的菜色感覺也很好吃，下次如果家庭聚會可以考慮在這裡舉辦了，很多菜色。

桃園｜客棧台式簡餐餐廳

第一次踏進店裡，就可以感受到一股，很像回到家裡吃飯的溫馨氛圍，牆面、桌椅都簡單乾淨，舊味與新整理過的環境融合得剛剛好；站在櫃台的老闆娘帶著親切笑容打招呼，讓人還沒點餐就覺得安心。

桃園｜客棧台式簡餐餐廳

有趣的是，老闆的兒子在二樓開了一間木工工作室，整體空間瀰漫著一種用雙手創造生活的氣息。

樓上是木工、樓下是熱騰騰的家常菜，這樣獨特的組合，讓客棧成為桃園大同路上一個溫暖又充滿故事的存在。

桃園｜客棧台式簡餐餐廳

如果有需要客製化訂製家具或是櫃子，都可以在現場洽詢喔~

桃園｜客棧台式簡餐餐廳

半開放式的廚房櫃檯掛著日式暖簾，不僅阻隔了油煙，也增添了一絲日式食堂的風情，

整體環境乾淨明亮，沒有傳統熱炒店的油膩感，用餐結束後需自助回收至櫃檯。

桃園｜客棧台式簡餐餐廳

如果人數較多也可以提前預訂，後方有適合的圓桌可以容納較多客人，用餐空間也比較舒服。

桃園｜客棧台式簡餐餐廳

店內主要供應的菜色是以熱炒或是簡餐為主，白飯是採取無限享用，如果食量大的朋友可以多吃幾碗也沒問題。

桃園｜客棧台式簡餐餐廳

海鮮鮮度高、料理方式保留食材原味，吃起來不會太重口味，少鹽少油少調味的烹煮方式，讓長輩、小孩用餐都很適合，這天吃的菜色也都很喜歡，會想再訪的料理，難怪友人常去報到。

桃園｜客棧台式簡餐餐廳

海產麵200元

桃園｜客棧台式簡餐餐廳

如果你是麵食控，或者在冬天想喝上一碗熱湯，這碗海產麵是很不錯的選擇，裡頭的海鮮配料超多，也可以選擇加辣變得口味重一些，麵的份量也頗多，使用的是白麵條吃起來也比較不容易軟。

桃園｜客棧台式簡餐餐廳

海產麵附上兩隻蝦子個頭超大，湯色清澈透亮，入口鮮甜甘美，那是來自蛤蜊與蝦子釋放的天然海味，喝完不會口乾舌燥。

桃園｜客棧台式簡餐餐廳

桃園｜客棧台式簡餐餐廳

碗中碩大的鮮蝦非常吸睛，蝦殼紅潤，剝殼時能感受到蝦肉的緊實彈性，入口鮮甜，除了蝦子，還有飽滿的蛤蜊、蚵仔、透抽、肉絲與大量的青菜，很清爽的海產麵，吃完也很有飽足感。

桃園｜客棧台式簡餐餐廳

桃園｜客棧台式簡餐餐廳

虱目魚肚簡餐290

虱目魚肚煎到外層微微焦脆，皮邊散發自然油香，搭配鮮甜魚肉，吃起來細嫩、鮮美又帶著奶油般的滑順感。

桃園｜客棧台式簡餐餐廳

配菜盤包含了幾種時令蔬菜，加上一碗熱湯與飯後水果，擺盤乾淨俐落，類似日式定食的規格。

桃園｜客棧台式簡餐餐廳

蔬菜吃到高麗菜、南瓜、花椰菜、青椒和苦瓜都是很健康營養的烹調方式，也吃得到蔬菜的原味。

桃園｜客棧台式簡餐餐廳

鐵板蚵350元

桃園｜客棧台式簡餐餐廳

照片中的鐵板蚵在熱騰騰的鐵板上滋滋作響，香氣濃郁到完全無法忽略，不過這盤是特製版，因為我不喜歡豆鼓，特別請老闆不要加，還是很夠味~

桃園｜客棧台式簡餐餐廳

每一顆蚵仔都圓潤飽滿，完全沒有縮水，搭配紅蘿蔔、洋蔥、木耳、豆腐，台式鐵板燴的豪邁風味撲鼻而來，醬汁濃郁卻不過鹹，帶一點微微的焦香，是鐵板料理才會有的迷人香味，蚵仔入口滑嫩，咬破後爆漿的鮮味與重口味的醬汁完美融合。

桃園｜客棧台式簡餐餐廳

這種樸實卻細膩的料理，最能讓人想起家庭聚餐的幸福感，餐廳的客人以熟客居多，一進門就知道這家店之所以能開這麼久，是因為大家真心喜歡這個味道，這裡的台菜不會過油、過鹹。像是虱目魚肚簡餐的配菜走清爽路線，剛好平衡了主菜的油脂；海產麵的湯頭清爽，突顯食材原味，符合現代人追求健康但又想吃好料的需求。

客棧台式簡餐餐廳

地址： 330桃園市桃園區大同路119號1樓

電話號碼：03-333 2119

營業時間：11:30–14:30, 17:00–20:30(週三晚上、週日全天公休)

文章來源：VIVIYU小世界