桃園家庭醫師到宅推預立醫療諮商 助失能長輩為自己留下尊嚴
對許多家庭而言，照顧失能長輩是一段漫長而辛苦的路；除了日常照護與就醫安排，最難的往往是「萬一哪天無法替自己說話，該怎麼做選擇？」。桃園市衛生局推動「居家失能個案家庭醫師照護方案」，讓家庭醫師走進家門，運用家庭醫師與個案及家屬長期互動所建立的信任關係，說明「預立醫療照護諮商」及「預立醫療決定」，協助在意識清楚時，及早做出符合自身價值的醫療決定，衛生局也將政策結合帶狀疱疹疫苗補助宣導，提升民眾簽屬意願、減輕家屬日後面對重大抉擇時的心理壓力。
桃園市民安診所醫師沈芝辰就分享「一張決定書，為愛留下尊嚴」的暖心故事，74歲的劉女士因中風無法行走，且長期罹患糖尿病，日常生活起居需仰賴家人照顧。居家醫療團隊在到宅照護過程中，察覺家屬對未來醫療選擇存有憂慮，便由沈芝辰耐心說明預立醫療決定的意義，並表示「這不是談死亡，而是在能表達時，讓愛少一點遺憾」。
劉女士談到，「我擔心未來若病況惡化，不希望再承受過度的侵入性治療，也不希望因為醫療決定讓家人陷入兩難。透過預立醫療照護諮商，有機會把自己的想法說清楚，家人也尊重並支持我的選擇，完成預立醫療決定簽署。這份決定不只是保留生命最後的尊嚴，也讓家人更理解我的心意，彼此之間多了一份安心與踏實」；另龍和診所醫師林元郁也分享一名患有三高及心臟病的長期臥床高齡個案，生活完全仰賴他人照顧。起初，個案與家屬對於預立醫療決定並沒有太高意願，覺得相關議題遙遠又難以理解，但經過醫師慢慢說明預立醫療目的政策補助下，民眾意識到提前完成預立醫療決定，不只是為自己，未來也可以讓家屬不必承受壓力。
衛生局表示，凡年滿18歲且具完全行為能力之民眾，皆可透過預立醫療照護諮商，依自身意願簽署預立醫療決定，為未來醫療選擇預作規劃。目前全市已布建44家預立醫療照護諮詢機構及13區衛生所皆提供諮詢，114年預立醫療決定簽署人數達3056人。民眾如有諮商需求，請洽詢居家醫療團隊諮詢，共同為自己與家人預留一份安心。
民眾如有長照服務需求，可撥打1966長照專線，或至桃園市衛生局智慧長照資訊系統線上申請，也可至桃園市各區公所、衛生所及各照管分站提出申請，長照相關資訊請上桃園衛生局長期照護網站查詢。
