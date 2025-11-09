桃園家扶親子園遊會聚善心 蘇俊賓盼不斷延續良善循環

桃園市副市長蘇俊賓今日赴平鎮區新勢公園參與家桃園家扶中心舉辦「耳溫一測，守護在測—2025桃園家扶親子愛心園遊會」活動。圖：市府提供

桃園市副市長蘇俊賓今（9）日赴平鎮區新勢公園參與家桃園家扶中心舉辦「耳溫一測，守護在測—2025桃園家扶親子愛心園遊會」活動。蘇俊賓表示，成立近一甲子的桃園家扶中心長年協助市府社會局，陪伴無數家庭走過成長與挑戰，最令他感動的是，許多曾受扶助的孩子長大、有能力後，也回來成為家扶的志工，持續將愛傳遞下去，讓這個良善的循環不斷在社會各個角落延續。

此次愛心園遊會感謝各方企業熱心贊助，桃園家扶中心一共募集到3000份園遊券與1400支耳溫槍。圖：市府提供

蘇俊賓提到，此次愛心園遊會感謝各方企業熱心贊助，桃園家扶中心一共募集到3000份園遊券與1400支耳溫槍，傳遞的不只是關懷，更是一份守護家庭健康的心意。蘇俊賓也親身示範耳溫槍的使用操作，提醒大家不忘時時關注家人的身體狀況，並透過這次的募集活動，讓愛與健康都能一起傳遞到每個家庭。

今年桃園家扶中心一共遴選出四組自強家庭，蘇俊賓也一一頒獎，讓他們溫暖又正向的故事有機會與大家分享；其中有兩位少年在羽球運動頗具天賦，透過不斷的練習與犧牲休閒時間，分別在113年與114年的桃園市市長盃運動會，以及113年新北市夏季盃全國錦標賽，擊敗各方好手，取得銅牌的佳績，蘇俊賓也熱切鼓勵他們繼續加油，展現自我實力。市府也將持續攜手家扶中心與各個愛心企業，持續支持需要被關懷照顧的家庭。

社會局表示，將持續整合跨局處與民間資源，公私協力從心理輔導、教育學習、自立生活等多元面向，提供弱勢兒少全方位的支持與陪伴，也感謝來自各界企業、團體以及善心人士的愛心與溫暖，未來社會局團隊也將持續與地方上的各個社福團體共同努力，為市民朋友提供更加便利、更周全的服務，讓桃園市成為一個充滿溫暖、美好且宜居的城市。

