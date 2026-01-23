桃園密室逃脫推薦 盤點三大原創主題 驚悚、求婚、親子一次滿足

由 8 年資深團隊原創開發，中壢【闇間工作室】透過精緻場景打造桃園沉浸式密室體驗（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

娛樂中心/綜合報導

中壢實境解謎推薦 4.8 星口碑背後的深度魅力

密室逃脫不再只是單純的休閒娛樂。桃園中壢的闇間工作室 Dark File主打『新手友善＋劇情議題』，以新手到輕中度玩家為主，靠場景、聲光與劇情節奏，把解謎做成一段完整的案件體驗。每個主題都埋入音樂與日期彩蛋，讓故事不只存在於關卡裡，也留在玩家離場後的記憶裡。這間成立於2023年12月的桃園新銳密室工作室，在 Google 地圖上留下了近 400 則好評，人氣背後的秘密，正來自創辦人在密室領域累積起的深厚經驗與熱情。

8 年專業實戰底蘊 人氣密室品牌的誕生

創辦人本身是密室逃脫重度愛好者，他曾於外縣市的一間密室工作室擔任店長，累積 8 年實戰經驗。在一次次現場帶團、劇本設計、流程改善的過程中，他的心裡總有個念頭：如果密室不只是讓人「玩得爽」，而是能留下更深遠的影響呢？於是闇間工作室 Dark File誕生，所有密室劇本皆由團隊自行撰寫，打造真正「寓教於樂」的遊戲體驗。

中壢室內行程人氣選擇，沉浸式解謎新地標（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

工作室彩蛋大揭密 細節無數的沉浸式解謎體驗



工作室名稱中的「闇間」兩個字，其實是一個小小的彩蛋，代表密室的「門」中藏匿著主題曲（音）與紀念日期（日）。在闇間的每個密室主題中，也都藏有一個獨特的旋律與日期，不但能深化遊戲劇情中的情感與氛圍，更能為謎題增加一份記憶點。除了貫穿主題的重大彩蛋之外，工作室也額外設計尋找音樂彩蛋及日期彩蛋的小心思，讓新手玩家在解謎之餘，也能輕鬆獲得樂趣與成就感。



多元主題選擇攻略 求婚約會與闔家歡樂都適用

闇間工作室主打三個原創主題：《伴》 專為客製化求婚與慶生設計，適合全年齡層創造驚喜；《怨憶》 則走微恐路線，標榜「倉鼠友善」，膽小玩家也能安心入場；而 《康樂保胃戰》 則是全台首創結合衛生教育議題的密室設計，打破年齡限制，讓全家人都能在解謎中享受樂趣。

全台沉浸式主題密室，充滿懸疑的氣氛，讓玩家擁有身歷其境的解謎體驗（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

擬真場景沉浸感十足 現場直擊「暴力解法」實錄

「早期大家重視謎題結構與空間機關，近幾年的作品則越來越著重沉浸感，會在聲光效果上特別講究。」創辦人笑著說，曾有一位玩家在關卡中太入戲，真的拿起場景裡的消防用滅火器直接使用，瞬間把沉浸式體驗推到另一個境界。這樣的插曲，也從側面證明了這間中壢密室逃脫工作室在場景與情境營造上的成功。



推動在地休閒體驗普及 桃園市民卡優惠培育密室新客群

為了讓更多在地居民輕鬆接觸實境解謎的樂趣，闇間工作室 Dark File近期也推出「桃園市民卡專屬優惠」，鼓勵桃園市民將密室逃脫納入日常休閒選項。凡持桃園市民卡平日到場體驗，即可享有每位玩家折抵100元的優惠，讓情侶約會、親子同遊與朋友聚會，都能以更親民的門檻進入沉浸式解謎世界。創辦人表示，希望透過市民卡合作，逐步培養在地玩家族群，讓密室不再只是觀光型娛樂，而是成為桃園人週末與節慶聚會的固定選項，也為桃園室內休閒市場注入更穩定且長期的參與動能。



不走「燒腦」路線也超迷人 桃園假日室內休閒好去處



展望未來，闇間工作室 Dark File計畫持續往分店發展，但不打算急著轉型高難度或硬派路線，而是堅持新手向密室的核心定位，以新手到輕中度為主，重視流程順暢與沉浸感，適合第一次玩密室、情侶約會、親子同行與公司團建。讓主題越來越多元、故事越來越完整。對他們來說，最成功的密室，就是當玩家成功逃脫後，仍能感受到那份精雕細琢的餘韻。

桃園求婚計畫必備！密室主題《伴》能將禮物或驚喜環節自然融入解謎流程中（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

中壢密室預約必看 交通指南 新手難度與客製慶生大揭密



Q1：前往【闇間工作室 Dark File】的交通方式為何？鄰近哪些大眾運輸站？

A：工作室位於桃園市中壢區環北路400號3樓之1。玩家可搭乘捷運至 A21 環北站步行 10 分鐘，或搭 170 號公車至環北路口站。若搭乘 229 或 230 號公車至中壢區公所站，步行僅需 2 分鐘即可抵達。



Q2：每個密室主題的參與人數限制為何？可以現場報名參加嗎？

A：各主題建議遊玩人數由 2 人至 8 人不等。由於預約狀況熱絡，工作室採預約優先制，建議玩家至少提前一週透過官方網站預訂。



Q3：從未玩過的新手適合參加嗎？謎題難度會太高或太恐怖嗎？

A：工作室核心定位為「桃園新手友善密室」，謎題難度適中且邏輯清晰，並有專業小天使即時協助，非常適合初學者。館內雖有微恐主題《怨憶》，但標榜「倉鼠友善」，膽小的玩家也能在安心享受解謎。（不建議癲癇、光癲癇、高血壓、心臟病玩家入場）



Q4：工作室是否可以配合客製化密室求婚、慶生或是公司團建需求？

A：可以。工作室擁有豐富的客製化活動經驗，特別是主題《伴》專為慶生與求婚設計。團隊能根據需求將禮物或驚喜環節自然融入遊戲流程中。如有特殊需求，建議提前告知，以便精準規劃。



【闇間工作室 Dark File】

地址：桃園市中壢區環北路400號3樓之1

聯絡電話：03-427-2887

官方網站：https://rink.cc/d5i00

官方 Facebook：https://rink.cc/f381c

官方 Instagram：https://rink.cc/pcnwm

Google 地圖：https://rink.cc/almp7

（最新資訊請以商家公告為準）