桃園富岡景點全收錄：裝置藝術、藍皮列車、客家美食好吃好玩
週末想避開人潮，找個能好好吃頓飯、散散步的地方透氣嗎？這篇桃園楊梅的「富岡一日遊懶人包」絕對是你的救星！大家對富岡的印象可能還停留在小火車站，但其實這裡藏著許多在地人才知道的 IG 私房景點與超厲害的客家美食。那種漫步在紅磚老街的氛圍，超級適合情侶來場老派約會，或是爸媽帶小孩來這裡親子放電，享受一下難得不塞車的悠閒時光。
除了在巷弄裡尋找必吃的古早味小吃（像是傳說中的信義飲食店和錦美豆花），最近去富岡還有個大亮點，那就是「2025 富岡鐵道藝術生活節」剛好熱鬧登場！整個富岡火車站周邊變身成一座沒有圍牆的鐵道博物館，在活動期間還能欣賞到限定登場的藍皮解憂號，讓人忍不住多拍幾張；若是非活動期間前往，則較難遇見列車喔！
這篇提案不僅幫大家規劃了最順路的散步地圖，連同徐志綱老師的微縮模型展、週末限定的文創市集，以及最讓人頭痛的停車地點與交通攻略也都一次整理好。跟著這篇走，輕鬆解鎖富岡最 chill 的質感旅程，趕快收藏起來出發吧！
富岡美食景點一日遊行程安排
【車站區】出站即開拍 這裡景點最密集，走路就能一次看完！
富岡車站廣場 &《富岡之窗》：把車站當畫框，第一站先拍這裡
《樹頭下光陰‧共下坐欸》：就在車站廣場大樹下，重現早期在樹下聊天的溫馨感，坐著拍很可愛
藍寶寶 DR 系列：鐵道迷必看，軌道旁的經典藍色客車，富岡鐵道藝術生活節期間限定
圖書館富岡分館 ：車站旁邊巷子裡，適合休息吹冷氣，拍張文青簡約照還能看大師的鐵路模型作品
伯公岡 25 糧倉：出站右側走路 2 分鐘，日式紅磚倉庫，光影很美還有鐵道裝置藝術
【信義老街區】吃貨與文青的散策 沿著熱鬧的信義街走，美食與故事都在這
信義飲食店：午餐首選！必點油香的炒粄條、薑絲大腸
富富·小山岡：就在小吃店旁，年輕人的創生基地，逛逛老屋與文創
裕福商店：保留傳統招牌的雜貨店，充滿老電影的懷舊感
錦美仙草豆花：飯後甜點，古法製作的嫩仙草，清爽解膩
伯公岡公園：吃飽去附近的公園散步，尋找好玩的遊樂設施
【鐵道迷秘境】回程前的壓軸 距離較遠，建議開車或騎車前往
富岡車輛基地（台鐵自強號土地公）：全台唯一！土地公爺爺坐在「第一代自強號」車廂裡保佑大家，既神聖又可愛
富岡車站廣場
我們這趟是搭火車來富岡，所以第一站當然就是去富岡車站前報到啦
裝置藝術：富岡之窗
走出富岡火車站，迎接你的第一個驚喜就是廣場上的《富岡之窗》。這座以黑色金屬剪影打造的裝置藝術，就像一本立體的導覽書，巧妙框住了富岡的三大靈魂：冒著煙的蒸氣火車、老街經典的巴洛克洋樓，以及象徵生態的白鷺鷥，配上底座在陽光下折射出的彩色光影，質感滿分，絕對是抵達小鎮後的第一張必拍打卡照！
裝置藝術：那些回憶
富岡車站旁的大樹下，找這台超級吸睛的「巨大玩具車」報到！這座名為《那些回憶》的裝置藝術，造型就像是用彩色積木堆疊出來的蒸汽小火車，鮮豔的馬卡龍配色加上車頭那個憨厚的微笑表情
裝置藝術：樹頭下光陰‧共下坐欸
拍完可愛的小火車，別急著走，抬頭看看這棵守護著車站的老榕樹，它其實本身就是一件名為《樹頭下光陰‧共下坐欸》的地景藝術喔！在早期的客家庄記憶裡，「樹頭下」（大樹下）就是最早的「社群網站」，左鄰右舍都是聚在樹蔭下交換情報、閒話家常
藍寶寶DR系列
桃園富岡鐵道藝術生活節當天才有的喔，不過因為太美太好看了，所以分享給大家，尤其是鐵道迷，今年沒看到明年一定要來報到一睹風采
時間：11.29（六）09:00 17:00
地點：富岡火車站旁焊軌隊
傳說中的「藍寶寶」（DR2000系列柴油客車），更是許多資深鐵道迷心中的夢幻逸品，不同於現代電車冷冰冰的科技感，它那身經典的「海軍藍」塗裝配上簡潔的白色腰帶，渾身散發著濃濃的懷舊風情
桃園市立圖書館富岡分館
車站出去往左走一分鐘就到達，桃園市立圖書館富岡分館，別以為來到富岡只能看火車，這裡還藏著一座知識寶庫！桃園市立圖書館富岡分館特別推出「鐵道館藏特展」，精選了一系列鐵道主題書籍與影音資料
這裡沒有喧囂的汽笛聲，只有書頁翻動的靜謐。無論是想深入研究鐵道歷史、探索車站建築美學，或是單純想沉浸在火車旅行的文字中，這裡豐富的館藏都能滿足鐵道迷與愛書人的心。大家可以走進圖書館，將這些精彩的故事借閱回家！
這座裝置巧妙地把富岡的靈魂元素「蒸汽火車」與圖書館的「閱讀」主題結合在一起，你看那台復古可愛的火車上，載的不是貨物，而是兩位正戴著耳機、沉浸在書香世界裡的乘客
伯公岡25糧倉
在火車站旁邊，這棟醒目的紅磚建築絕對會讓你停下腳步它是建於民國 65 年的老農會倉庫，經過整修後變身為超有質感的《伯公岡25糧倉》，它保留了珍貴的木造屋頂衍架，那種挑高的空間感配上溫潤的紅磚牆，光影灑落時有一種時光凍結的美
右手邊隔壁的才是「伯公岡25糧倉」別走錯囉
館內還有騰雲號列車
故事館門口的裝置藝術好好拍
富岡老人文康活動中心
就在火車站旁邊的富岡老人文康活動中心 2 樓，藏著今年藝術節含金量最高的展覽！被譽為「神級微縮大師」的徐志綱老師，這次帶著他那逼真到會讓人起雞皮疙瘩的鐵道模型回來了
活動時間：11/22（六）～ 12/07（日） 09:00 – 17:00
活動地點：富岡老人文康活動中心（楊梅區成功路18之7號2樓）
重點來了，這次不只能近距離欣賞那些充滿歲月痕跡的老車站與柑仔店，現場還會曝光「今年度全新亮相」的神秘新作！透過櫥窗看著縮小版的火車穿梭在充滿台灣味的場景中，那種把時光濃縮的感動，真的超級療癒
參觀筆記： 雖然是免費入場，但因為展品太精緻，為了維護觀展品質，現場會實施人數管制，強烈建議大家一出火車站就先來這裡報到，才不會錯過這個只有短短兩週（11/22-12/07）的精彩展出喔！
富富·小山岡 – 創生基地
逛完車站附近，走入富岡最有歷史氣息的信義街上，在這條路上很難不注意到這棟充滿文青氣息的老屋「富富·小山岡」，它是楊梅富岡最早的創生基地，由一群熱血的年輕人將老派的「派報社」改建而成
雖然今天來的時候剛好碰上它大門深鎖（哭），但老實說，光是站在門口欣賞那個保留完整的磨石子外牆、復古木窗框，就已經很有味道了，就算沒能進去聽故事，把這裡當作一個起點，沿著這條信義老街慢慢走，兩旁的紅磚拱圈、老式理髮廳和傳統雜貨店，每一處都散發著濃濃的生活感
裕福商店
走到信義街上，這間「裕福商店」絕對會讓你忍不住停下腳步，它不只是一間雜貨店，更是富岡活生生的歷史博物館！這家店開業於民國 18 年（昭和時代），算一算已經快一百歲了！拍起來真的超級有電影感，好像隨時會有穿著復古戲服的主角走出來一樣
內行人才知道的小秘密： 走進去仔細逛逛，你會發現這裡還保留著小時候才看得到的「1 元糖果」和散裝雞蛋。這種在超商絕對體驗不到的人情味與銅板價，才是老街最迷人的地方啊！
富岡美食信義飲食店
來到富岡如果不吃這一餐，真的會被笑說是白來了！位於信義街上的「信義飲食店」，外觀看起來就像一般不起眼的小吃店，但它可是傳承到第四代、開業近百年的傳奇老店
這裡賣的是最道地的「客家口味」，有兩樣東西是每桌必點的「標配」，第一道是炒粄條，這裡的粄條是有「鑊氣」的！大火快炒充滿焦香味，搭配韭菜、豆芽和豬肉絲，口感滑順超 Q 彈，先打個預防針，傳統客家味通常「油香」會比較重，但就是要這樣才夠味啊！
薑絲炒大腸：愛吃酸的人會瘋掉！他們的酸味是非常帶勁的那種（醋精加好加滿），大腸處理得很乾淨，咬起來有嚼勁但不會像橡皮筋，酸爽開胃，超級下飯
信義飲食店
地址：326桃園市楊梅區信義街165號
時間：11:00–15:00、17:10–21:00 週日、週一公休
富岡美食-錦美仙草豆花專賣店
吃完重口味的客家菜，一定要留一點胃給「錦美」！這間店位於老街的中正路上，它們家最大的特色就是「堅持純手作」，這裡的仙草不是那種像果凍一樣硬邦邦的口感，而是非常滑嫩、帶有淡淡草本清香的天然滋味；豆花則是走綿密路線，吃得出黃豆的香氣
我們點了兩道，一道是招牌嫩仙草！滑溜的仙草配上店家熬煮的配料（推薦芋圓、花生或紅豆）完全是消暑聖品無誤，如果不愛吃冰，熱豆花配上薑汁糖水，溫潤又不死甜，簡單卻非常耐吃
錦美 仙草-豆花專賣
地址：326桃園市楊梅區中正路22號
時間：12:00–21:10 無公休
伯公岡公園
吃飽喝足後，推薦大家帶小朋友來「伯公岡公園」走走，這裡最特別的地方，就是它是一座「神明看顧」的公園！公園的旁邊就是富岡當地香火最鼎盛的「妙靈宮」，富岡舊名「伯公岡」，意思就是有土地公（伯公）保佑的台地，所以來到這一定要先去廟裡拜拜，祈求全家平安順利，感受一下客家庄濃厚的信仰文化
拜完之後，旁邊就是小朋友最愛的兒童遊樂區！這裡的設施規劃得很集中，有溜滑梯、翹翹板和各種攀爬架，場地開闊又安全
富岡車輛基地台鐵自強號土地公
這趟富岡之旅的壓軸，絕對要留給這位全台灣最潮的「土地公爺爺」！是全台唯一！搭火車的守護神，你沒看錯，這座位於富岡車輛基地旁的土地公廟，神像不是住在傳統的廟宇裡，而是安座在一節退役的第一代自強號（EMU100型）車廂中
故事是這樣的，當年台鐵在興建富岡基地時，需要遷移原本的土地公廟，為了表達對神明的敬意，台鐵特地將這輛經典的「英國貴婦」車廂重新改裝，請土地公「上車」鎮守
走進車廂，你會看到香爐和供桌竟然跟火車座椅毫無違和感地融合在一起，這畫面既超現實又充滿了溫馨的保佑感。不管是鐵道迷想來朝聖這台經典列車，還是想祈求出入平安，這裡絕對是全台灣絕無僅有的「神級」秘境，拜完再回家，心裡會覺得特別踏實喔！
交通小提醒： 這裡距離富岡老街約有 1.5 ~ 2 公里，走路會有點遠，建議大家可以開車前往（旁邊好停車），或是從車站租 YouBike 騎過來會比較輕鬆！
這種氣氛非常有神秘感，我超愛～
開車來富岡玩，最怕的就是在小巷子裡進退兩難。聽我一句勸，千萬不要嘗試把車開進火車站前的「中正路」或「成功路」，那裡是老街核心區，路幅窄加上遊客多，真的會讓你懷疑人生！
最強烈推薦的停車地點，絕對是「富岡集義祠停車場」這裡是歷年藝術節官方指定的停車熱區，腹地廣大、好停又好找。重點是它的位置絕佳，停好車後沿著新明街慢慢散步，大約 5 到 8 分鐘就能輕鬆抵達富岡火車站與老街～
文章來源：卡夫卡愛旅行
