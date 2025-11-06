桃園富岡鐵道節11/22鳴笛啟程 結合仙草嘉年華延長至16天

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府文化局敲定11月22日至12月7日舉辦「2025富岡鐵道藝術生活節」，串聯農業局「2025桃園仙草嘉年華」聯合行銷，展期延長至16天，以「懷舊時光」為主軸有7大亮點，推出「一日雙節」等體驗遊程，即日起開放購票，邀請民眾搭乘火車、穿越富岡老街時光走廊、遊賞仙草花田，體驗楊梅地區文化觀光魅力。

桃園市長張善政出席活動記者會表示，自己可是「最資深的鐵道迷」，因祖父早年在台鐵服務，自幼常跟著祖父搭火車，對鐵道便充滿深厚情感。他笑稱，將原本兩年一度的富岡鐵道藝術生活節改為每年舉辦，其實「有點私心」，但相信所有鐵道迷都能理解並大力支持。

張善政說，今年次活動延續去年廣受歡迎的「藍皮解憂號」觀光列車，邀請藝文團體於EMU500列車演出列車移動劇場。民眾不僅能搭乘藍皮解憂號列車、欣賞藝術展演，可順道觀賞仙草花紫色花海、品嚐客家美食，感受鐵道與地方文化交融的獨特風情。

張善政感謝台鐵公司鼎力支持，活動期間將於富岡地區展出鐵道模型、裝置藝術與台鐵特色列車，以及極具特色的富岡機廠，讓民眾體驗鐵道懷舊與創新魅力。

台鐵公司副總經理賴興隆表示，鐵道是重要的交通載體，車站則串聯地方發展、承載許多美好回憶，台鐵公司將持續配合市府推動相關藝文活動，延續鐵道文化魅力。

文化局長邱正生表示，活動開幕首週辦理「藍皮解憂號」觀光列車搭配文化體驗遊程，22、29日於富岡焊軌隊展示台鐵特色列車「SA32820總統花車」及「藍寶寶DR系列柴油列車」，開放登車參觀；22、23日由三十舞蹈劇場在EMU500列車推出「來去富岡」列車移動劇場；22日開幕、12月7日閉幕搭配桃園藝術巡演計畫，邀請當代馬戲團隊Focasa馬戲團帶來街區演出「潘朵拉的盒子」。

活動期間於富岡老人文康活動中心安排鐵道主題展覽，邀請鐵道模型達人徐志綱展出台灣鐵道模型，今年新增光華商場等懷舊經典作品，展場設置N規鐵道運轉體驗區，開放民眾報名體驗；在富岡車站前廣場，集結桃園傑出演藝團隊、在地客家表演團體、街頭藝人彈唱、親子互動競賽等舞台活動。

另外，新增2件裝置藝術，富岡站前廣場榕樹下的街道家具「樹頭下光陰・共下坐欸」，以榕樹氣根為設計意象，結合客語「共下坐」，象徵親切邀請與文化扎根傳承；「富岡之窗」取材火車車窗，節錄稻田、白鷺鷥、老街、呂家聲洋樓及蒸汽機車頭等在地風景。

鐵道模型達人徐志綱將於「2025富岡鐵道藝術生活節」展出台灣鐵道模型，令人讚嘆。(記者李容萍攝)

桃園市長張善政(中)等人出席2025富岡鐵道藝術生活節記者會，邀請民眾搭乘火車、穿越富岡老街時光走廊。(記者李容萍攝)

