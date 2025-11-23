桃園富岡鐵道藝術生活節盛大開幕 完成數位集章拿限量i-dle舒華明信片
桃園市長張善政昨（22）日下午前往楊梅區，出席「2025富岡鐵道藝術生活節」開幕活動。張善政表示，富岡鐵道藝術生活節自今日起連續三個周末在富岡熱鬧舉行，今年與台鐵公司合作推出藍皮解憂號體驗與多項經典車輛展出，包括「SA32820 總統花車」及「藍寶寶DR系列柴油列車」，民眾可搭上列車重溫台灣鐵道懷舊風采。此外，活動結合「2025桃園仙草嘉年華」，大片紫色仙草花海綻放，景緻浪漫迷人，歡迎市民把握機會至富岡體驗鐵道藝術的魅力，欣賞仙草花海。
張市長指出，自己從小便熱愛鐵道，祖父曾任台北車站站長，自己從未滿6歲便開始隨祖父南北奔走搭火車，笑稱是現場最資深的鐵道迷，呼籲大家把握時間到訪富岡共同感受鐵道文化的魅力。
行政院長卓榮泰表示，車站承載城市文化與眾多故事，代表緣分的開始與生命的延伸。期許透過鐵道觀光帶動地方產業升級，並結合台鐵觀光列車，共同打造完整的鐵道體驗，吸引國內外鐵道迷前來台灣，增進我國觀光量能。
交通部政務次長伍勝園表示，富岡車站自1929年啟用，至今即將邁向百年，是具文化底蘊的重要車站，鄰近的富岡車輛基地更是台鐵從台北機廠搬遷後的重要維修據點。今年活動結合台鐵公司與桃園市政府的規劃，把鐵道藝術、交通文化與地方生活融合在一起，呈現富岡獨一無二，深厚的鐵道特色。
文化局表示，活動開幕首周將由「藍皮解憂號」觀光列車搭配文化體驗遊程，帶領遊客深入富岡客家小鎮。今日及29日特色列車展示期間，民眾可登上富岡焊軌隊展出的台鐵「SA32820 總統花車」及「藍寶寶DR系列柴油列車」，重溫1960至1990年代鐵道風采。此外，今年活動以「懷舊時光」為主題，結合農業局主辦的「2025桃園仙草嘉年華」，推出「一日雙節」聯合行銷，串聯富岡鐵道人文歷史與楊梅休閒農業區仙草花海，盼讓民眾感受楊梅地區豐富的文化與觀光魅力。
文化局進一步指出， 今年活動結合年輕世代流行文化，邀請2025年桃園觀光大使、楊梅富岡出身的韓國女團i-dle成員葉舒華推出限量「舒華x富岡鐵道藝術生活節明信片」，民眾透過「藝遊桃園文化行旅」數位平台完成NFT數位集章任務，即可獲得活動專屬NFT及限量明信片。更多活動詳情，請上富岡鐵道藝術生活節臉書查詢。
www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02BepG1AuYHY8K5iipT5MMpupBdVGtRKvqU4a34PGekZkW2Caj264uUMpVW7rS88Bsl&id=100069527952211&__cft__[0]=AZVbkFcIZrWCyXforOKSsgwOv_vbywzxIVQSyma7QQAWmmVpklByjlU0ROMEhDVZ2Zu84vvsiDH8D9dKeUbqSt-kCvWhPqdrYsIfFz2Di1XcuqdSZEQnX0Wkseq_yhVCNO40qPol0qZbsPmQla0qQ-vlocM-N2hsu3wdsLhI0MAbSg&__tn__=%2CO%2CP-R
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
是椰子還是柿子？ 屏東九如「椰柿」上市 開放預購嘗鮮
外觀看起來像椰子，果肉卻是橘黃色，像柿子也像南瓜，這是屏東縣九如鄉農會推出的新興果樹「椰柿」，目前種植的人不多，產量少，農會採預購販售，讓喜歡嘗鮮的民眾又多了一種選擇。椰柿的表皮綠色又帶點咖啡色，原產於拉丁美洲，在台灣屬新興果樹，因果實的外觀宛如縮小版的椰子，切開後果肉的色澤像柿子的橘黃色，所被稱為自由時報 ・ 1 天前
2025富岡鐵道藝術生活節懷舊鐵道再現風華 藍皮列車載回富岡故事
【記者 李宏燁／桃園 報導】臺鐵公司與桃園市政府文化局合作的「2025 富岡鐵道藝術生活節」，於11月22日在台灣好報 ・ 1 天前
龍潭健走活動吸引1200人參加 享受清新自然好風景
桃園市長張善政今（22）日上午前往龍潭區，出席「114年桃園市龍潭區千人健走活動」。張善政表示，今日秋高氣爽的天氣最適合全家大小一起參與健走活動，此次大健走路線全長不到4公里，步調輕鬆、景色宜人，大約1個多小時即可完成，適合所有年齡層共同參與，鼓勵市民每日走萬步，健康年年來。 張善政表桃園電子報 ・ 1 天前
桃園 富岡鐵道節 卓榮泰、張善政同車推觀光
「2025富岡鐵道藝術生活節」22日開幕，行政院長卓榮泰與桃園市長張善政共同搭乘「藍皮解憂號」，自台鐵桃園站出發到富岡站，為活動揭開序幕。張善政表示，富岡鐵道藝術生活節從今年開始1年舉辦1次，讓鐵道迷一睹為快。卓榮泰則說，推升內需是中央政府在後關稅時代最重要的目標，發展鐵道觀光，串聯會展、國際會議、演唱會、國際體育賽事4種經濟，將是推升內需的重要一環。中時新聞網 ・ 1 天前
怎麼看政院版《財劃法》？張善政：中央和地方需共同討論
行政院近日提出《財劃法》修正草案，引發關注。桃園市長張善政今天（22日）出席「202富岡鐵道藝術生活節」被問及此事時表示，行政院願意提出版本是正面的一步，但內容需要地方與中央共同討論，試算金額公布後，各界才能更放心並檢討改進。中天新聞網 ・ 1 天前
富岡鐵道節登場 搭「藍皮解憂號」懷舊
記者古可絜／綜合報導 臺鐵公司與桃園市政府文化局合作「2025富岡鐵道藝術生活節」，昨日在富岡車站前廣場開幕，臺鐵特別與雄獅旅行社合作推出限定列車「藍皮解憂號青年日報 ・ 1 天前
懷舊時光・鐵道相伴 「2025富岡鐵道藝術生活節」今起登場，集章換NFT再送「舒華酷卡」
【記者羅伯特/桃園報導】桃園市政府文化局今（22）日於桃園富岡車站前廣場及周邊街區舉辦「2025富岡鐵道藝術生 […]民眾日報 ・ 1 天前
卓榮泰：盼串聯台鐵觀光列車 推升內需、連結國際
（中央社記者葉臻桃園22日電）桃園富岡鐵道藝術生活節今天開幕，行政院長卓榮泰出席時表示，希望串聯台鐵的觀光列車提升鐵道觀光量能、吸引國內外觀光客，推升內需和經濟成長外，也成為台灣跟國際連結的一部分。中央社 ・ 1 天前
台灣週休三日有望實施？「上班四天、放三天」達連署門檻 這天見分曉
台灣週休三日有望實施？國內眾人關注高工時問題，有民眾透過「公共政策網路參與平台」提案推動週休三日，目前已突破5000人附議門檻，獲得5768人支持，主管機關勞動部依法須在12月7日前提出正式回應。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
快訊／高雄夢時代爆意外！70歲香港人吃饗食天堂噎到OHCA
週末聚餐釀意外！高雄夢時代今（23）日晚間19時許，一名70歲婦人於吃到飽用餐時，疑似被異物噎到，當場倒地失去呼吸心跳。消防局出動2車4人前，目前送醫搶救中。詳細事發原因有待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、沐心泉白雪木、新社花海、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、沐心泉白雪木、新社花海、仙草花節、礁溪溫泉燈花季、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 1 天前
今年冬天，別讓寒冷成為他們夜晚的恐懼...邀你認購愛心棉被衣物，守護獨居長輩、弱勢孩童溫暖過冬
你能想像嗎？在那些我們裹著棉被還覺得冷的夜裡，有一群弱勢孩子與長者，正穿著不合時宜的單薄衣物，在屋內瑟瑟發抖，「保暖」這件事也成為他們每年冬天遙不可及的願望。Yahoo奇摩新聞 ・ 9 小時前
台中登山驚魂！現役裝甲兵八唐縱走失蹤 女友焦急報警搜救展開
江男服役於十軍團586旅裝甲兵，休假期間騎機車前往和平區松鶴端，沿八唐縱走路線進行登山活動，根據座標記錄，他21日上午7時26分開始登山，中午12時52分留下最後座標，下午4時33分登頂返程，並於晚上7時11分向女友表示僅剩1公里下山，但之後就失去聯絡，家屬焦急萬分，目前在...CTWANT ・ 20 小時前
驚！基隆獨居翁「綁鞭炮在身上」引爆重傷 急送醫搶救中
【緯來新聞網】基隆市調和街1間宮廟今（23日）上午傳出疑似自殘爆炸事件，消防人員在8時25分接獲通報緯來新聞網 ・ 22 小時前
台灣獨步全球？公民連署「8小工時」改5小時
台灣勞工面臨工時過長問題，近期有民眾在公共政策參與平台發起連署，提議修改《勞基法》將每日工作時間從8小時縮減為5小時。該提案建議若雇主無法配合，可將剩餘3小時改為「健康加班費」工時，讓勞工自由選擇參加。這項創新提案引發各界討論，勞團雖表示尊重，但質疑在現有經濟條件下是否有足夠利潤基礎支持。根據2024年統計，台灣總工時位居全球第5、亞洲第2，高於日韓，顯示台灣勞工工時確實偏長。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 1 天前