桃園富岡鐵道藝術生活節開幕（1） (圖)

政府將「刺激內需」列為施政重點，擴大觀光則是其中關鍵策略。行政院長卓榮泰指出，政府將透過舉辦大型會展、國際會議、演唱會經濟、國際賽事等四大面向著手，吸引更多外國觀光客來台。 行政院長卓榮泰22日出席「富岡鐵道藝術節」開幕活動。他致詞時指出，政府明年度總預算以「推升內需」為核心目標，面對後關稅時代，必須強化內需動能，才能帶動經濟持續成長，而擴大觀光正是關鍵策略之一。 行政院祭出四大面向發展觀光，卓榮泰說：『(原音)我們希望能夠吸引更多的外國觀光客來到台灣。我們想用四種方式吸引外國觀光客，一個是會展經濟，大型的電腦展，這種會展的經濟。第二個是國際會議經濟，四大社團來台灣召開國際性會議。第三種是演唱會經濟，像高雄現在有時候粉紅，有時候藍這樣子，演唱會經濟在台灣每個縣市都可以辦。第四個是國際體育賽事，這四個串聯起來，將我們的觀光是一個產業能夠提升。』 鐵道經濟也是推廣台灣觀光的重要一環。卓榮泰說，台鐵推出多個觀光列車，若能整合行銷，形成鐵道觀光一條龍，將有機會吸引國內外鐵道迷，提升整體觀光量能。 他期盼「富岡鐵道藝術節」模式能逐步推廣，讓台灣每座車站都能說出在地故事。台鐵是台灣最重要、歷史最悠

中央廣播電台 ・ 14 小時前