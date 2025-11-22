桃園富岡鐵道藝術生活節開幕（1） (圖)
桃園富岡鐵道藝術生活節22日開幕，行政院長卓榮泰（左5）、桃園市長張善政（右6）等人都到場參與。
中央社記者葉臻攝 114年11月22日
卓揆：發展鐵道觀光旅遊 彰顯在地文化故事
記者郭曉蓓／臺北報導 行政院長卓榮泰今（22）日前往桃園市出席「富岡鐵道藝術生活節」時表示，交通部、臺鐵公司及國內旅行社正研議串聯國內觀光列車，推出鐵道觀光旅青年日報 ・ 1 天前
台鐵藍皮解憂號進站 (圖)
行政院長卓榮泰22日下午在桃園市長張善政陪同下，至楊梅出席富岡鐵道藝術生活節開幕活動，兩人在台鐵桃園車站搭乘「藍皮解憂號」至富岡車站，不少鐵道迷也在月台上捕捉火車進站時的畫面。中央社 ・ 13 小時前
推升內需效益最高！卓榮泰：鐵道觀光串連「4種經濟」
「2025富岡鐵道藝術生活節」22日舉辦開幕活動，行政院長卓榮泰與桃園市長張善政共同，從桃園火車站搭乘藍皮列車前往富岡火車站出席活動。卓榮泰說，推升內需是中央政府在後關稅時代最重要的目標，發展鐵道觀光，串連會展、國際會議、演唱會、國際體育賽事4種經濟，將是推升內需的重要一環。中時新聞網 ・ 13 小時前
政府將「刺激內需」列為施政重點，擴大觀光則是其中關鍵策略。行政院長卓榮泰指出，政府將透過舉辦大型會展、國際會議、演唱會經濟、國際賽事等四大面向著手，吸引更多外國觀光客來台。 行政院長卓榮泰22日出席「富岡鐵道藝術節」開幕活動。他致詞時指出，政府明年度總預算以「推升內需」為核心目標，面對後關稅時代，必須強化內需動能，才能帶動經濟持續成長，而擴大觀光正是關鍵策略之一。 行政院祭出四大面向發展觀光，卓榮泰說：『(原音)我們希望能夠吸引更多的外國觀光客來到台灣。我們想用四種方式吸引外國觀光客，一個是會展經濟，大型的電腦展，這種會展的經濟。第二個是國際會議經濟，四大社團來台灣召開國際性會議。第三種是演唱會經濟，像高雄現在有時候粉紅，有時候藍這樣子，演唱會經濟在台灣每個縣市都可以辦。第四個是國際體育賽事，這四個串聯起來，將我們的觀光是一個產業能夠提升。』 鐵道經濟也是推廣台灣觀光的重要一環。卓榮泰說，台鐵推出多個觀光列車，若能整合行銷，形成鐵道觀光一條龍，將有機會吸引國內外鐵道迷，提升整體觀光量能。 他期盼「富岡鐵道藝術節」模式能逐步推廣，讓台灣每座車站都能說出在地故事。台鐵是台灣最重要、歷史最悠中央廣播電台 ・ 14 小時前
影》富岡鐵道藝術生活節開幕 藍皮解憂號帶民眾穿懷舊時光
「2025 富岡鐵道藝術生活節」22日開幕活動，行政院長卓榮泰與桃園市長張善政共同搭乘「藍皮解憂號」自桃園站出發到富岡火車站為活動揭開序幕。張善政表示，富岡鐵道藝術生活節從今年開始一年舉辦一次，讓鐵道迷一睹為快。卓榮泰感謝，富岡機廠的同仁們，將火車保管的很好，讓旅客平安、安全的運送到每個地方。中時新聞網 ・ 13 小時前
富岡鐵道藝術生活節 藍皮解憂號體驗懷舊旅行
記者古可絜／綜合報導 臺鐵公司與桃園市政府文化局合作「2025富岡鐵道藝術生活節」，於今（22）日在富岡車站前廣場開幕，臺鐵公司特別與雄獅旅行社合作推出限定列青年日報 ・ 1 天前
