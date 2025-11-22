桃園富岡鐵道藝術生活節開幕（2） (圖)

「202富岡鐵道藝術生活節」22日舉辦開幕活動，行政院長卓榮與桃園市長張善政共同從桃園火車站，搭乘藍皮列車前往富岡火車站出席活動，而在登上前列車前面對記者詢問，張善政「對於政院版《財劃法》看法。張善政表示，這個試算金額出來以後，大家會更放心，現在能夠有行政院版，已經往前走了一步，因為行政院稍早的立場是，不打算提行政院版本，有版本有總比沒有好，但是不可能100分。

中時新聞網 ・ 12 小時前