桃園富岡鐵道藝術生活節11/22登場！台鐵加開「藍皮解憂號」列車

富岡鐵道藝術生活節期間，台鐵公司還特別加開往返桃園火車站到富岡火車站的「藍皮解憂號」復古列車。 圖：台鐵／提供

[Newtalk新聞] 2025富岡鐵道藝術生活節將在11月22日於桃園富岡火車站登場！今年富岡鐵道藝術生活節與桃園仙草節合作，除了有三十舞蹈劇場演出、總統花車和DR藍寶寶復古列車展覽外，台鐵公司還特別加開往返桃園火車站到富岡火車站的「藍皮解憂號」復古列車，讓住在北部的朋友也能感受列車開窗時，微風吹拂在臉上的懷舊時光。

2025富岡鐵道藝術生活節自11月22日開始，到12月7日結束。期間策畫許多鐵道主題展覽和鐵道藝術生活節限定活動，不僅有EMU500列車與三十舞蹈劇場結合的動態演出，還有機會看到總統花車和DR藍寶寶復古列車靜態展。

此外，今年的富岡鐵道藝術生活節還和周圍的桃園仙草節合作，邀請旅客走進富岡，感受由富岡火車站和周邊街區串聯成的鐵道文化展示舞台，以及富岡街巷充滿煙火氣的純樸生活。

除了動態和靜態展演外，活動期間台鐵公司也和雄獅旅行社合作，特別加開「藍皮解憂號」復古列車，讓住在北部的朋友也有機會搭乘藍皮解憂號列車，穿越時空見證鐵道發展的故事。對搭乘藍皮解憂號列車有興趣的朋友，可以到雄獅旅遊官方網站，訂購「2025富岡鐵道藝術生活節藍皮解憂號桃園富岡來回」活動期間限定行程。

