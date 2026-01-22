桃園寒假供餐 5815名學童受惠

為照顧低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故弱勢學童，桃園市教育局每年辦理寒暑假愛心午餐，今年寒假自1月24日至2月22日止，預計照顧5815名學童，總補助經費約1133萬元。新竹市政府也規畫「呷熊飽」餐食補助，透過餐食券發放與300多家愛心商家守護弱勢族群。

桃園市教育局長劉仲成表示，過去因紙本餐券易毀損、遺失且兌換地點受限，市府自去年暑假起首度與4大超商及悠遊卡公司合作，將愛心午餐券與數位學生證整合，數位化後學生僅需持數位學生證即可至超商領餐，確保孩子無論在城市或鄉間都能獲得妥善照顧。

劉仲成說，今年寒假有225所學校申請辦理寒假愛心午餐計畫，學校可視在地情況與社區環境提供多元供餐方式，其中桃園國小等176校採用數位餐券在4大超商兌領，學生憑65元數位餐券，可兌換65至85元的超值優惠餐點。北勢國小等18校與愛心店家合作，提供現煮午餐。偏遠學校31校則提供米、麵條、罐頭等物資，讓學童帶回家中烹煮，確保他們也能在家中享受溫暖的餐點。

新竹市政府自106年起推動「呷熊飽」餐食補助計畫，凡經社工、區公所、學校或社福團體評估家庭遭遇急難者，核發面額100元餐食券，弱勢家庭可至竹市4大超商、早餐店、便當店、生鮮超市等多元通路兌換餐食，滿足基本飲食需求，去年共照顧5260人次。

社會處長黃佳婷指出，「呷熊飽」餐食補助計畫透過公私協力連結全市300多家愛心店家，落實對弱勢族群的溫暖照顧，讓面臨急難需求的民眾得以獲得基本溫飽。餐食服務寒假期間不間斷，除餐食券外，市府同步推動「愛心福利社」，透過發放愛心福利包、福利卡及特殊營養品，提供嬰幼兒用品與生活百貨，全面支援弱勢家庭的民生需求。