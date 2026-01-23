桃園寒假愛心午餐5815人受惠 張善政：照顧不放假

寒假期間為減輕弱勢家庭負擔，桃園市政府持續辦理愛心午餐計畫，預計有5,815位學童受惠。桃園市長張善政今（23）日表示，寒假對部分家庭而言，少了學校午餐反而增加照顧壓力，市府編列超過千萬元經費，確保低收入、中低收入及有需要的孩子在寒假期間也能吃到安心午餐，強調「照顧這件事，一直都會在，不會放假」。

張善政指出，孩子們期待寒假到來，但對某些家庭來說，快樂不見得變多，煩惱反而放大。他表示，因為少了學校午餐，日常的照顧就多了一份壓力，為了讓低收入、中低收入及有需要的孩子在寒假期間也能吃到一頓安心的午餐，市府持續推動寒暑假愛心午餐政策。

實施時間從1月24日至2月22日，每天提供午餐，完整涵蓋寒假與春節假期，相關經費由市府編列補助，總額超過千萬元，確保照顧不中斷。張善政強調，不只要有心，更要做到方便、可近、不中斷，因此從去年暑假開始，市府將過去容易遺失、兌換地點受限的紙本餐券，改成整合到數位學生證。

張善政說明，孩子只要刷學生證，就能到7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK等四大超商直接領餐，把照顧從校門口延伸到社區，也跨越城鄉距離。這次寒假共有225所學校參與，多數學校採用四大超商數位餐券，可兌換65元至85元的優惠餐點；也有學校結合社區愛心店家，提供現煮熱食，讓孩子吃得到熱騰騰的家常味；偏遠地區學校則提供米、麵、罐頭等物資，方便家庭依需求準備餐食。

張善政最後表示，感謝每一位在第一線的校長、老師、行政同仁，也感謝願意一起接力的超商與愛心店家。他強調，「我們希望讓每個有需要的孩子，都不會挨餓、也不會被遺忘。照顧這件事，一直都會在，不會放假」。

