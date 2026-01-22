桃園寒假發放愛心午餐 守護5815位弱勢學子溫飽

全市預計將有5815位弱勢學童受惠，總補助經費達1133萬9250元。圖：教育局提供

寒假即將到來，為了照顧低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童因家庭因素無法於寒暑假期間供應學童用餐，教育局每年持續辦理寒暑假愛心午餐政策，提供每日愛心午餐。115年寒假自1月24日起至2月22日止，含例假日計30天，全市預計將有5815位弱勢學童受惠，總補助經費達1133萬9250元。

桃園市教育局每年持續辦理寒暑假愛心午餐政策，提供每日愛心午餐。圖：教育局提供

教育局長劉仲成表示，照顧低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等四類經濟弱勢學童，是市府長期關注的重點。自114年暑假起首度與四大超商及悠遊卡公司合作，將愛心午餐券整合於數位學生證後，成效斐然。過去紙本餐券易毀損、遺失且兌換地點受限，數位化後學生僅需持數位學生證即可至超商領餐，透過科技力量打破地域限制，確保孩子無論在城市或鄉間，都能獲得妥善照顧。

廣告 廣告

115年度寒假計有225所學校申請辦理寒假愛心午餐計畫，學校可視在地情況與社區環境提供多元供餐方式，其中桃園國小等176校採用數位餐券在四大超商兌領，學生憑65元數位餐券，可兌換65至85元的超值優惠餐點；北勢國小等18校與愛心店家合作，提供熱騰騰的現煮午餐；偏遠學校31校選擇提供提供米、麵條、罐頭等物資，讓學童帶回家中烹煮，確保他們也能在家中享受溫暖的餐點。

錦興國小今(115)年共有18位學子受惠於寒假愛心午餐計畫。對於許多忙於生計的家長而言，假期的餐食準備往往是一大難題；這項措施實實在在地填補了假期的照顧缺口，確保孩子們不必為餐食憂慮，能擁有一段溫飽且充實的寒假時光，讓這份愛心成為支持孩子向上翻轉的力量。

錦興國小校長王春綢表示，窮不能窮教育，苦不能苦孩子，這項政策不僅確保了學童假期的基本營養，更體現了市府守護弱勢學子、傳遞社會溫度的美意。透過餐券數位化的轉型，讓孩子們只需使用學生證就能輕鬆領餐，流程精確效率高且便利至極。感謝市府播下善的種子，更感謝社會各界接力灌溉，共同守護孩子的成長時光。

為了持續照顧弱勢學童，桃園已成立「無力支付午餐費捐款專戶」，接受民間團體及各界善款，補助弱勢學童於寒暑假期間每日午餐費。教育局也再次呼籲社會各界發揮愛心，讓更多弱勢學童可在寒暑假期間感受溫情關懷，捐款帳戶「台灣銀行桃園分行」，帳號「026-038-00001-1」，戶名為「桃園市市庫存款戶」，匯款時請務必註明「午餐捐款專戶」字樣。教育局也感謝悠遊卡公司、四大超商及與學校合作的愛心店家，讓家庭經濟有困難的孩子於寒假期間仍得以溫飽，在有愛的環境下成長茁壯。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

桃園中山路人行道大升級！拓寬增5倍空間改善行人地獄

桃機第三跑道「臨時過夜機坪」1月底啟用 增16機位應戰春節高峰