桃園寒冬送暖物資驚見疑似過期8年白米！黃瓊慧批區公所回應太牽強

有民眾拿到包裝標示已過期8年的白米。圖：翻攝自黃瓊慧Threads

桃園區公所上(1)月31日結合在地公益團體、宮廟及個人舉辦「桃園市桃園區115年寒冬送暖愛心關懷活動」，發放愛心物資給弱勢家庭，卻爆出有民眾拿到包裝標示已過期8年的白米。對此，區公所社會課回應，經詢問捐贈白米的善心人士，包裝上的日期是誤植，會通知當天參加活動的民眾回區公所更換物資。民進黨籍市議員黃瓊慧則批評，區公所的回覆令人無法接受，說日期印錯實在太牽強，公部門應加強把關物資，避免民眾把有疑慮的物資吃下肚。

民眾疑似拿到過期物資，向桃園市議員黃瓊慧陳情。圖：翻攝自黃瓊慧Threads

黃瓊慧表示，當天市府媒合慈善團體捐贈物資，幫助1583戶弱勢家庭，原本立意良善。但沒想到受贈民眾卻收到一包已經過期8年的白米。經她詢問負責發放的區公所，對方回覆居然是這包白米並沒有過期、是上面的日期印錯、民眾可以安心吃。這種回覆真的讓人無法接受、也是一種搪塞人的說法，因為包裝上還有稻米的生產日期，說印錯真的太牽強。

桃園區公所媒合慈善團體捐贈物資，幫助1583戶弱勢家庭。圖：翻攝自黃瓊慧Threads

黃瓊慧質疑，這不禁讓人思考是不是市府發送給中低收入戶、弱勢族群的物資，沒有為民眾做嚴格的把關？發生問題的時候居然隨便一句日期打錯就搪塞過去，受贈者完全沒有任何保障。身為公部門，應該做好最基本的食安工作，不然沒替民眾把關，恐會害民眾把有疑慮的東西給吃下肚。接下來還有好幾次的寒冬送暖活動，希望市府相關單位能嚴格把關捐贈物資的使用期限，避免發生食安問題。

桃園區公所1/31結合在地公益團體、宮廟及個人舉辦「桃園市桃園區115年寒冬送暖愛心關懷活動」。圖：區公所提供

區公所社會課則表示，這批米是善心人士捐贈，經公所詢問，對方回覆是廠商打錯。公所將發簡訊給當天參與的民眾，如有拿到類似產品，可以拿回公所一樓更換。這包疑似過期的米，究竟是標示錯誤還是不慎混入？區公所說，目前因為只有一位民眾反應，還無法判斷，數量也難以確定。日後有類似活動，會加強檢視商品標示。

