桃園將建龍潭運動中心 龍潭體育園區1/30起試營運

（中央社記者葉臻桃園21日電）桃園市龍潭區人口持續成長、已接近13萬人。市長張善政今天表示，將在龍潭運動公園設置龍潭國民運動中心，龍潭體育園區也完成優化，預計自30日起試營運7天。

桃園市長張善政上午主持市政會議時表示，龍潭區人口已接近13萬人且持續成長，為補足在地運動設施量能，將在龍潭運動公園設置龍潭國民運動中心。

張善政表示，龍潭運動公園用地條件單純，且多為公有土地，無須進行大規模土地徵收，市府將隨即啟動相關規劃作業、推動建設流程，確保工程順利進行。

張善政也說，龍潭體育園區已完成優化改善，預計自30日起試營運7天，開放1、2樓體適能中心及撞球場等設施；龍潭國民運動中心與龍潭體育園區定位不同、能相互補充，市府將持續完善龍潭地區運動環境。（編輯：李錫璋）1150121