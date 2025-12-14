桃園將蓋複合社宅 總計600戶

桃園市中壢新明市場大樓經鑑定為海砂屋，市府整頓攤商後重建，住宅處說明，該處未來將會是桃園首座結合市場的社會住宅，總計140戶。（呂筱蟬攝）

桃園市政府積極盤點並活化城市中閒置或低度利用的空間，希望透過城市再造活化公共資產，市府住宅發展處針對舊有建物活化，中壢區新明市場及平鎮游泳池將分別規畫成為140戶和460戶社宅，2基地規畫設計案目前正在招標中，預計民國115年第1季決標開始進入設計，116年開工並於120年開放入住。

新明市場大樓經鑑定為海砂屋，市府整頓攤商後將重建，住宅處說明，該處未來將會是桃園首座結合市場的社會住宅，基地距機場捷運老街溪站約500公尺，面積3205平方公尺，初估興建地下4層、地上13層建築，其中有140戶社宅，以1房型室內10至12坪的配比最高占50％，2房型室內18至20坪約30％，另3房型室內20至27坪20％。興辦後的建築物低樓層提供複合型商場、公托中心、社區式長照機構和身障就業作業空間，興辦總經費約18億元。

另外，平鎮游泳池及附設籃球場、網球場於79年完工啟用，但因設施老舊、損壞嚴重，自112年4月委外合約到期後停業至今，原規畫引進民間資源重建，評估後續財務不易達成損益平衡，市府決定將該處轉型為結合運動設施與社宅的多功能基地，兼顧市民運動休閒與居住需求。

住宅處說，平鎮游泳池基地閒置已久，鄰近國1中壢交流道，基地達9862平方公尺，預計興建約460戶社宅，也是以1房型最多約50％，2房型、3房型總共50％。未來社宅空間將整合設置運動空間、公托、早療和長照機構，將會是桃園規模最大的複合型社會住宅之一，興建總金額達52億5530元。

住宅處長陳智仁說明，2處招標的基地均涉拆除和興建，市府透過跨局處合作，包含經發局、體育局、婦幼局、社會局和中壢及平鎮區公所一起協調，為在地居民爭取最大公共設施共享空間，社宅也將照顧年輕族群，住宅處也積極努力往1萬戶社宅目標推案。

國民黨市議員舒翠玲認為，現在公有土地取得不易，平鎮游泳池改建結合社宅、微型運場中心規畫，提供民眾多功能服務項目，可將土地效益發揮最大。