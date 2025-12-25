桃園將調整科技執法地點 優先設置車不讓行人違規熱點

醒目的告示牌，提醒前方路口實施科技執法取締，民眾說經過都會更小心注意。交通部統計，桃園今年1至9月各種形態交通事故，包括酒駕事故、行人交通事故的受傷或死亡，各項減少率都是六都第1。

桃園市民陳先生表示，「我對科技執法是相當的認同，確實減少很多交通事件，就這樣子。我還是照規矩來走呀。」

桃園市民劉先生說道，「看到科技執法會特別緊張謹慎，看到以後，車速自然會慢下來，會緊張怕被罰。」

交通警察大隊統計今年至今，科技執法共舉發各類交通違規31萬6221件，民眾違規情形較去（2024）年同期下降約11%，設置科技執法路口的事故發生率也降低約13.71%。

廣告 廣告

桃園市交通警察大隊執法組長連國豐回應，「科技執法設備地點需要滾動式調整，主要是為了避免執法地點固定失去嚇阻效果，同時考量交通安全、民怨與執法效益。」

為有效預防交通事故，交大明年重新評估上百處科技執法建置地點，透過資料分析，汰除不合理地點，並移至高事故或易違規熱點，搭配交通工程、道路設施完善度及現場設置環境，審慎評估，尤其車輛不停讓行人是執法重點，將優先設置，明年1、2月為宣導期，3月1日正式執法。