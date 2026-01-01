桃園將迎接65位元旦寶寶 2026最新育兒政策一次看

今日預估將有65位新生兒成為桃園市民。圖：市府提供

桃園市長張善政今（1）日上午前往桃園區探望元旦寶寶並致贈桃園乖寶包作為新生兒賀禮。張善政表示，桃園為六都中唯一人口自然增加正成長的城市，粗出生率達7‰，今日預估將有65位新生兒成為桃園市民，市府將持續推動婦幼友善政策，讓媽媽及新生兒皆能獲得完善的健康保障，為桃園的孩子打造安心成長的友善環境。

桃園市長張善政探望元旦寶寶並致贈桃園乖寶包作為新生兒賀禮。圖：市府提供

婦幼局說明，截至今日上午9時止，桃市元旦寶寶接生人數共計16位，包含5位男寶寶、11位女寶寶。有16人為單胞胎、13人為自然產、3人為剖腹產。待產孕婦人數有49人，預計今日可迎來65位元旦寶寶。

桃園市府將持續推動婦幼友善政策，讓媽媽及新生兒皆能獲得完善的健康保障，為桃園的孩子打造安心成長的友善環境。圖：市府提供

婦幼局表示，市府自今日起推出孕期疫苗補助、升級版「好孕專車」及到宅坐月子服務。凡設籍桃市或配偶設籍桃市且尚未取得身分證的孕婦，孕期滿28至36周可申請百日咳混合疫苗補助1800元，RSV疫苗則依胎次加碼補助1800至7680元；「好孕專車」車資補助效期延長至產後1年，復興區服務範圍亦涵蓋嬰幼兒預防保健及一般醫療就診；凡設籍桃市滿180日，已懷孕滿4個月至產後1個月內的不利處境及多胞胎孕產婦可以申請「到宅坐月子服務」。

婦幼局說明，自今（115）年2月1日起，將擴大辦理「友善托育補助2.0」，雙胞胎家庭送托準公共托育，第1胎負擔2000元、第2胎1000元，第3胎以上幼兒全額補助，減輕多子女家庭托育壓力。另桃園亦率全國之先推出「好孕專車兒童安全座椅計程車服務」，保障0至6歲幼童乘車安全。盼透過涵蓋孕期健康防護、產後照顧、托育補助及交通安全等服務，從懷孕、生產到育兒提供全方位支持，讓媽媽安心生、孩子健康長。

