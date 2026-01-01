桃園專用垃圾袋政策今正式上路 一般家戶不受影響

因應跨年晚會，桃園市環保局投入大量人力且隨時巡邏、整理環境。圖：環保局提供

2026桃園ON AIR跨年晚會在桃園青埔樂天棒球場及亞洲矽谷IOT戶外廣場雙場地同步登場，在人氣歌手、韓國藝人助陣下，湧入大量人潮，環保局為維護環境整潔於昨(31)日下午3時就派出人員及機具陸續進駐會場，使用專用垃圾袋，並投入大量人力且隨時巡邏、整理環境，共計清出約2.5噸一般垃圾以及1.6噸資源回收物。

環保局提到，此次跨年晚會市府環保局、觀旅局與樂天棒球場合作，共計動員清潔人員120人，清潔車輛13部，不畏低溫寒風，徹夜掃街、清運垃圾，清潔隊員們更犧牲睡眠時間加緊清運垃圾，為的就是在第一時間內就完成任務，恢復一如往常的整潔市容。

環保局表示，桃園市本(1)月開始推動機關、學校及市場使用專用垃圾袋政策，此次跨年晚會正式使用專用垃圾袋，垃圾減量達30%，落實源頭減量。環保局將持續宣傳各項環保政策，並結合市民的力量，共同攜手創造整潔乾淨的城市。

