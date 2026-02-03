桃園導演陳毅執導 電影《三清：有祢我不怕！》熱映中 張善政邀市民進戲院支持

桃園市政府文化局於上映首日包場支持國片。圖：電影三清劇組提供

國片《三清：有祢我不怕！》自1月30日起於全台各縣市上映，這部電影也是最近上映國片中，少數由桃園導演執導作品，桃園市長張善政今專程錄影送上祝福。

桃園市長張善政(中)對於桃園導演執導作品送上祝福。圖：電影三清劇組提供。

張善政表示，《三清：有祢我不怕！》是由桃園導演陳毅執導、歷時四年完成拍攝，這部作品的創作來自他當年參與市府的紀錄片培訓，記錄了他走遍全台各地，透過信仰回應自己，內心提問的過程，至誠邀請大家走進戲院，一起支持桃園青年。

導演陳毅分享，自己從出生至今都沒離開過桃園，求學歷程從國小到中央大學畢業，連當兵新訓都分配在桃園，2018年暑假開始在桃園市政府文化局舉辦的「桃園城市紀錄片培訓」受訓後開啟自己對影像拍攝的人生方向，《三清：有祢我不怕！》的開鏡記者會、首映會、參與桃園電影節等都堅持要留在桃園，表達對於故鄉的熱愛。

陳毅說，這部片有許多桃園的宮廟出錢出力協助拍攝，他也感謝張善政市長、市府團隊在上映期間送上祝福，尤其市府已率先在上映第一天包場力挺國片，他也誠摯邀請所有的桃園市民一起進戲院看電影。

