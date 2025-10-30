桃園小宅免250萬 北市蛋黃區祭早鳥價2／獨家／直擊帝寶劉媽媽子「俞昌哲」看房 謙虛回應：不懂房市

鏡新聞獨家直擊，房產界傳奇投資客，帝寶劉媽媽的兒子，俞昌哲，他現身建商推案記者會。他過去豪砸10億，買下逢甲店王碧根商旅，震撼市場，不過最近入手的，不是房子，而是特斯拉。被問到怎麼看最近的房市，他謙虛回應，自己不懂這個。

科達董座 賴建程：「全台灣帝寶最多的男人，我們領頭羊公司的董事長俞昌哲，歡迎昌哲。」身穿韓國白色潮牌T恤，他是俞昌哲，房產界知名投資客，有「三黃一劉」之稱的帝寶劉媽媽劉月釵的兒子。鏡新聞獨家捕捉到，他難得出現在建商推案記者會公開場合，面對鏡頭很低調。

廣告 廣告

記者 vs. 俞昌哲：「最近對房市的看法？我比較不懂這個。」俞昌哲最知名的，就是2011年他砸下10億餘元，買下台中逢甲夜市店王碧根商旅。當時逢甲7間店面，都是由他操盤，身價上看60億元。不過，傳出政府打炒房，俞昌哲將銀彈從房市轉進股市，但他大打太極拳，把話題引到最近的新歡。

記者 vs. 俞昌哲：「最近都買特斯拉耶？特斯拉買哪一款？你猜 Model X 沒有啦。Model Y 對啊。比較低調。座椅有白色嗎？有啊。」

俞昌哲還和近期因出借藝術品遭到台中市港區中心破壞的好友，養樂多集團第三代李昀融交流。兩人從房市聊到車市，無話不談，顯示好交情。