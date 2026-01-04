桃園小黃元旦偷跑「春節價」 拒印乘車證明遭疑預謀坑客

（記者石耀宇／綜合報導）桃園一名民眾元旦（1日）在桃園市區搭乘計程車時，發現駕駛竟提前啟用「春節運價」計費，下車後還拒絕提供跳表列印的乘車證明，只願手寫收據、且疑似把車牌寫錯，質疑司機「預謀坑人」。桃園市交通局表示，已接獲檢舉，若查證屬實，將依《公路法》就「未依規定收費」及「未列印乘車證明」各罰9千元，合計1萬8千元。

這名乘客在Threads發文指出，他於元旦上午10時43分在桃園火車站上車，約11時10分在國立體育大學綜合體育館下車，約30分鐘車程跳表金額為410元。他注意到跳表金額旁有「春節」字樣，質疑現在距離春節還有一個多月，怎麼可以用春節運價計價，司機卻回「這個沒有差」。

事後乘客要求司機提供跳表印出的乘車證明，駕駛以「列印的是要自己留存」為由拒絕，只願意開立手寫收據，但收據上車號與副駕駛座後方張貼的資料並不相符，讓他懷疑對方「從一開始就打算坑客」，遂記下車籍資料向桃園市交通局檢舉。

貼文曝光後引發網友不滿，留言痛批「根本沒有留存這回事，那本來就是給乘客的」、「就是有這種害群之馬」、「我也是小黃司機，我也支持不能算了」，認為個案會拖累整體計程車形象。

桃園市議員黃瓊慧表示，依民眾提供時間與路線，該趟從桃園火車站到國體大，實際以叫車 App 估算車資約為360元左右，與實收410元有落差，加上乘客清楚看到跳表顯示「春節」字樣，駕駛疑似提前啟用春節加價機制。她強調，桃園火車站前排班的多數駕駛都是老實做生意，但若放任少數亂象，將嚴重傷害整體聲譽，已請計程車工會加強宣導，並請警方協助釐清駕駛身分。

交通局則說明，桃園市計程車春節運價期間為「春節最後一天往前推10天」，今年為2月13日至2月22日，目前仍非春節加價時段，駕駛不得任意切換春節費率。桃園市春節運價分市區及機場兩種：市區每趟加收50元、機場加收100元，且必須在跳表上清楚顯示並依法收費。

交通局強調，對於此次民眾反映的「提前使用春節運價」以及「拒絕列印乘車證明」兩項情事，已依乘客提供的車籍資料啟動調查，若查證屬實，將分別依《公路法》開罰各9千元，共1萬8千元，呼籲計程車駕駛切勿心存僥倖。

同時也提醒民眾，若搭車時發現有亂收費、繞路或拒提供乘車證明等情況，務必記下車牌、時間與行駛路線，可向交通局或監理機關檢舉；若當場爭議難以處理，建議直接報警，由警方到場協助，以保障自身權益。

