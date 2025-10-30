桃園少婦約砲男大生「多人運動」還懷孕 綠帽夫氣炸收和解金繼續告
桃園一名楊姓男子和老婆結婚多年，未料妻子婚後卻多次網交約砲、和不明男大生多人性行為，甚至還和「小王」相約裸聊、傳送鹹濕訊息還懷孕，氣得一狀將妻子和第三者告上法院，要求2人連帶賠償精神損害150萬。不過桃園地院審理後，認定楊男先前就曾與小王達成和解，因此予以駁回。
楊男主張，他和妻子吳女於2012年結婚，然而吳女婚後卻多次和網友單獨過夜、發生性行為，且自2023年2、3月間就多次和小王單獨約會、裸體視訊、傳送曖昧及鹹濕訊息，同年3月10日甚至和暱稱「Cheng」的男大生進行多人性行為，甚至一度懷上小王的孩子，認為吳女和小王行為嚴重侵害配偶權，向2人連帶求償100萬元，並向吳女單獨求償50萬元，合計求償150萬元。
不過全案由桃園地院審理後，吳女卻喊冤表示，犯錯後她已誠心道歉，希望能夠繼續維持婚姻，更將桃園市某處房產一半過戶給楊男，楊男當時也承諾不會提告，並恢復共同生活，甚至還透過她和小王達成和解，當時小王也有傳送和解書給楊男，並匯款36萬元和解金至指定帳戶，全程皆有留下證據。
桃園地院審理後認為，依據民法規定，和解契約一經成立，雙方均受拘束，不得再就同一事實重複主張；本案兩造既已就侵權行為和解並完成賠償，原告楊男即不得再依民法第184條、第195條等條文請求損害賠償。民事庭法官於是判決原告之訴假執行聲請均駁回，全案仍可上訴。
