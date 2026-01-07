桃園少年警察隊連9年獲中輟預防績優 創下全國新紀錄

桃園市長張善政接受教育部國教署「114年度全國中輟生預防及復學輔導工作」績優行政機關獎座。圖：市府提供

桃園市長張善政今（7）日上午主持市政會議，接受警察局少年警察隊呈獻榮獲教育部國教署「114年度全國中輟生預防及復學輔導工作」績優行政機關獎座。張善政表示，中輟防治不僅是讓學生形式上重返校園，更是市府支持網絡的共同責任；市府將秉持「一個都不能少」的理念，整合教育、警政及社會資源，強化陪伴與支持機制，確保每位孩子都能在愛與關懷中學習與成長。

警察局表示，中輟防治工作有賴跨局處緊密合作，警政單位在校外第一線的協尋、關懷及介入扮演關鍵角色。當學校通報學生未到校，警方即啟動協尋機制，透過多元管道尋回學生，讓後續教育輔導及生活支持資源得以順利銜接，協助學生重返學習軌道。

廣告 廣告

警察局指出，少年隊長期致力於中輟生協尋與關懷，有效降低中輟率並提升復學率，不僅穩定青少年學習歷程，更能降低衍生偏差行為與犯罪風險。在教育部國教署舉辦的表揚大會中，全國僅7個行政機關獲獎，桃園市少年隊已連續9年獲此殊榮，創下全國紀錄，成果備受肯定。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

北榮桃園分院提供失智長輩全方位照顧 獲SNQ國家品質標章認證

人口增30萬業務負荷陡升！桃市府祭2措施盼留人才