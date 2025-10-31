桃園就職處11月舉辦7場徵才活動 釋出職缺超過9000個

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府就業職訓服務處11月間，規劃在桃園、中壢、楊梅、蘆竹區舉辦7場徵才活動，共邀來220家企業，釋出工程技術、製造生產、行政管理、物流運輸、零售餐飲等領域超過9000個職缺，可提供民眾完整、多元的就業選擇。

第1場徵才活動是11月7日上午9點到下午1點，在桃園區退除役官兵職業訓練中心舉辦的大型徵才活動，將釋出超過2700個職缺，是7場活動中最多的1次；其餘6場於11月8日到21日間在桃園、中壢、楊梅、蘆竹等行政區舉辦，釋出職缺分別有800個到2400個不等。

就職處表示，7場活動共邀來220家企業，包括製造、科技、物流、零售、餐飲等多元且優質的產業，徵才職缺的領域包括工程技術、製造生產、行政管理、物流運輸、零售餐飲等，其中不乏薪資較高的選擇，如應徵外務司機月薪最高10萬元、工程師月薪約7萬元、醫藥物流士月薪約5萬元到7萬元等。

各場活動的現場，還將提供「青年安薪就業讚」、「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」、「婦女再就業」等方案諮詢與登記，民眾除把握機會尋職外，經桃園市就業服務據點推介就業，還可獲得最高3萬元的就業獎勵。

