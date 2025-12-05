桃園工人遭「撒旦之母」炸死 專家：200g能炸毀客機

桃園市大園區一處鐵工廠，有位工人清洗約2層樓高的化學儲存槽時，疑因金屬桿掃把與槽底結晶體摩擦引發爆炸，當場全身重創送醫不治，而槽內竟然驗出烈性炸藥的成分三過氧化三丙酮(TATP)，俗稱「撒旦之母」的化合物。對此，曾有專家指出，TATP原料容易取得，只要200克TATP溶液即可炸毀客機。

事發現場。 （圖／翻攝畫面，下同）

意外發生在9月10日上午九點多，宋男依照負責人指示清洗兩層樓高的化學儲存槽。清洗過程中，他在槽底發現奇怪的結晶物，便使用改裝掃把從頂端進行清理。未料清掃時疑似因金屬摩擦產生火花或熱能，結晶瞬間爆炸，宋男當場被炸飛。

消防、警方和勞檢處聯手調查後發現，該儲槽原本用於存放異丙醇，雖然事故發生前槽內已無殘留異丙醇，但底部結晶經檢驗後證實為三過氧化三丙酮。這種俗稱「撒旦之母」的炸藥極度敏感，只要遭遇震動、摩擦，甚至曬到太陽都可能引發爆炸。

根據《中視新聞》報導，有專家指出，TATP爆炸時可以產生很多氣體，會放出很大的熱，是個很危險的可燃物。此外，TATP原料容易取得，傳出只要200克TATP溶液即可炸毀客機。

