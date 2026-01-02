桃園工人「無防護」走在10樓高吊臂上！勞檢處證實違法、最重罰30萬

桃園市一處工地近日被發現有工人在沒有防護的情況下，行走在10層樓高的工程吊臂上。營造工地配圖。廖瑞祥攝



桃園市一處工地近日被發現有工人在沒有防護的情況下，行走在10層樓高的工程吊臂上，險象環生、引發公安疑慮，畫面在網路上引起熱議。桃園勞檢處獲報到場實施檢查，確認違反《職業安全衛生法》，依法最重可處30萬元罰鍰。

據了解，桃園區大興西路三段、吉安一街路口旁的工地，去年12/31有名工人行走在至少有10層樓高的工程吊臂上，他雖然頭戴安全帽，身上卻沒有任何護具，也沒有防護繩，由於下方即是工地，且滿布鋼筋、鷹架，讓人直呼實在相當危險，甚至有網友將影片PO上網路，引發熱議。

桃園市勞動檢查處獲報後，立即派員前往實施勞動檢查，勞檢處營造業科科長魏光甫回應，依職業安全衛生設施規則第281條規定「在高度2公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具」。

勞檢處強調，確定該工地違反《職業安全衛生法》相關規定，依法可處台幣3萬至30萬元罰鍰，並要求立即改善，以維護勞工職場安全。

