桃園工人10層樓作業遭踢爆無防護 網：一般人應該腿軟

桃園一處工地，被民眾質疑，有一名工人在執行塔吊作業時，站在超過10層樓的高空，竟然沒有任何防護措施，而且，工地下面插滿鋼筋，實在太危險，影片上網引發熱議，有網友認為太危險、「一般人應該腿軟」，桃園勞檢處到場勞檢，確定這名勞工其實有安全防護，但工地還是被查出兩項缺失。

工地裡處處危機，卻有網友直擊，在桃園的這處施工地點，竟然有一名勞工在大型吊塔上行走，疑似沒有任何防護措施。爆料影片配上忍者音樂，有趣中帶點辛酸，網友直言真心佩服、一般人應該早就腿軟，但這樣有合法嗎？現場高空作業超過35公尺，約莫是10到12層樓，看起來是有戴安全帽，但依法還要繫上安全帶，以及其他必要防護，似乎都沒看見。民眾：「掉下來就人就沒了，（如果是自己家人），當然會擔心啊，可能稍微還要再注意一下。」

網友踢爆，工人在桃園工地執行塔吊作業，超過10層樓的高空竟沒有任何防護措施。（圖／翻攝社會事新聞影音）工地位在桃園市大興西路，網友認為這跟去年來爬台北101的法國蜘蛛人亞倫羅伯特很像，但畢竟一個是挑戰極限一個是工作，有工地師傅直言，這沒什麼。工程背景民眾：「做木工有時候也是，還沒用好就要進去工作，（沒綁繩子還是什麼安全措施），一般都沒在綁檢查才會綁。」真的是這樣嗎？網友翻出去年12月初屏東鹽埔工地，板模工沒穿安全配備，跨坐在4層樓高板模，好像騎木馬般輕鬆，驚動勞檢單位到場，這回工地驚險影片再曝光，勞檢也馬上啟動。

桃園市府火速前往勞檢。（圖／民視新聞）桃園市勞檢處營造業科長魏光甫：「吊臂上行走一案，本處立即派員實施勞動檢查，違反職業安全衛生法，相關規定依法可處新台幣，3萬至30萬元罰鍰。」經過查證，原來是影片角度問題，當天這位塔吊人員確實有使用安全帶，符合規定，但勞檢依然查出缺失，包括工地鋼筋未設有保護套，部分樓梯未設置護欄，最高能開罰30萬元，勞工安全依然需要更多重視。

