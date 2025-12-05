桃園工商不動產推薦，廠房出售工廠登記諮詢

【商家指南推廣專題】

圖片由詠騰不動產有限公司（詠騰工商團隊）提供

在景氣變動與成本高漲的年代，中小企業主越來越難找到交通便利、合法登記、價格合理的廠房，這時，桃園工商不動產推薦品牌「詠騰不動產有限公司」以深耕工業地產多年的實務經驗，提供廠房出售租賃、工廠登記代辦等服務，成為許多企業主心中值得信賴的桃園工商不動產推薦顧問團隊。

創立於2013年的詠騰不動產有限公司，長期活躍於房地產與商業不動產領域，對於台灣工業地產市場有深刻的洞察，他們觀察到中小企業在尋找工業地與廠房時，常面臨資訊不透明、流程複雜與法規難解等困境，於是決定以「專業、誠信、效率」打造真正懂企業需求的專業團隊，協助企業選址、建廠及後續營運，在市場上建立桃園工商不動產推薦口碑。

廣告 廣告

詠騰工商團隊專營工業地產、商辦／店面不動產、各類土地買賣與開發、不動產顧問與規劃四大類別，其中工業地產含括了四種服務方向：

1.工業用地買賣／租賃服務：尋找範圍聚焦於桃園中壢、大園、觀音、龜山、樹林、五股等主要工業區。

2.廠房買賣／租賃：新建鋼構廠房、物流用倉儲空間、科技業無塵室廠房、製造業生產廠區、高天花倉儲廠房出售及租賃，都是團隊服務範圍。

3.工廠證號與執照申辦：專業輔導企業辦理工廠登記、建築規劃、消防審查及使用執照合法化。

4.銀行估價與鑑價：與多家銀行及專業估價師合作，提供精準估價報告，能作為企業貸款與投資決策依據。

商辦大樓的買賣／租賃適合企業總部、研發中心及跨國分公司；店面不動產服務對象則包含街邊店、連鎖據點、餐飲業；土地買賣與開發類別提供建地開發、農地／農舍不動產規劃、交通用地／倉儲用地買賣等各類土地規劃；不動產顧問與規劃服務，將依企業營運產品與交通策畫適宜產業用地，並給予法規與土地使用分區諮詢，甚至與建築團隊合作，推出客製化建廠服務，縮短企業在尋找標的時的摸索時間，使詠騰不動產有限公司在桃園工商不動產推薦品牌中名列前茅。

若您正計劃擴張產線、尋找合適的廠房出售標的，或者對工廠登記、用地法規感到吃力，那就交給熟悉桃園產業結構、具有豐富實戰經驗的詠騰不動產有限公司，他們的工業用地整合、廠房規劃、顧問服務，讓企業清楚掌握風險與潛力，現在就點選以下連結，了解更多桃園工商不動產推薦資訊。

更多桃園工商不動產推薦資訊請洽以下連結：

店家品牌名：詠騰不動產有限公司（詠騰工商團隊）

地址：桃園市桃園區正光二街139號

聯絡電話：0981-681-379

營業時間：週一至週日10:00-21:00

官網：https://rink.cc/x2kof

FB：https://rink.cc/zp4n5

LINE ID：803033

合法證號：(94)登字第062390號

經紀人證號：(102)彰縣字第00365號

以上資訊由詠騰不動產有限公司（詠騰工商團隊）提供