桃園工廠校正全國唯一連續22年獲獎 張善政：零錯誤率展現市府團隊專業與執行力
桃園市長張善政3日上午主持市政會議，接受經發局呈獻榮獲經濟部「114年工廠校正及營運調查績優單位團體獎」，為全國唯一連續22年獲獎的縣市，張市長勉勵市府團隊以專業與執行力，持續保持桃園在全國的領先地位，盼明（115）年再創佳績。
經發局長張誠表示，桃園工廠家數達12,367家，為全國第四多，在繁重的查核量能下仍能維持「零錯誤率」，實屬不易。本次再度獲得肯定，主要歸功於市府在查核流程、資料建置及跨機關協作上的精準分工，充分展現團隊長期投入的成果。
經發局指出，經濟部每年針對全國22縣市、3個科學園區、1個科技產業園區及1個農業科技園區辦理工廠校正業務考核。本市今（114）年度再度達成「零錯誤率」，並獲評為「績優單位團體獎」，顯示桃園在營運調查執行品質上持續獲得中央高度肯定。
經發局補充，校正與營運調查作業除可協助工廠辦理變更登記、確保合法營運外，也能同步蒐集營收、產銷、資產、技轉及研發等重要資料，做為政府推動產業升級，以及因應食品安全、未登記工廠輔導、危險物品管理等政策的重要決策依據。
