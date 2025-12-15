桃園工業會會員代表大會 張善政：協助企業積極轉型升級因應國際變局

桃園市工業會第17屆第2次會員大會。





桃園市長張善政15日下午前往桃園區，出席「桃園工業會第17屆第2次會員代表大會」。張市長表示，面對全球科技快速演進與產業競爭態勢轉變，市府近年積極推動智慧製造與產業升級，並於今（115）年初成立「桃園智慧產業學院」，協助在地企業強化數位能力、培育產業所需人才，掌握轉型關鍵契機，為桃園產業發展奠定更穩固的基礎。

張善政指出，桃園是臺灣重要的資訊及通訊科技（ICT）與印刷電路板（PCB）產業聚落，產業能量深厚。今日特別邀請前財政部長劉憶如教授及工研院產科國際所研究長李冠樺，與工業會及產業夥伴面對面交流對談，針對全球關稅政策、供應鏈重組及國際經貿環境變化進行深入探討。市府將與產業界密切合作，透過前瞻研判與策略布局，協助企業因應外在變局，化挑戰為轉型動能，籌劃桃園未來產業發展藍圖。

廣告 廣告

張市長致詞。

活動中，張市長亦就企業所提出的提升資訊通透性、強化廚餘回收與去化量能、優良社團評選制度、傳統產業人力不足，以及移工中途轉換雇主等議題進行交流與意見交換。市府將跨局處協助企業解決及回應產業需求，營造友善投資與永續發展環境，與企業攜手推動桃園產業穩健成長。

經濟發展局表示，桃園匯聚電子、半導體、航太、化工及機械等關鍵產業，整體產值居全國前茅。因應美中競合與地緣政治變化，本次大會特別安排前財政部長劉憶如教授以「美中新賽局如何影響全球經濟」為題發表專題演講，深入解析國際經濟趨勢與供應鏈重組脈絡，協助企業及早因應、提前布局。

市府未來也將持續透過專家交流、政策對話與實務分享，與產業界共同就轉型投資、成本壓力及人才培育等關鍵議題，尋求具體可行的解方。包括市府經發局長張誠、勞動局長李賢祥、桃園區公所副區長邱創正、桃園市工商發展投資策進會執行長王智弘、工研院產科國際所研究長李冠樺、桃園市工業會理事長莊嘉郁、前財政部長劉憶如等均一同出席活動。

現場工業會會員踴躍提出意見。









現場工業會會員踴躍提出意見。

















更多新聞推薦

● 立院咨請公布藍白再修版《財劃法》 總統府：總統批示該法修正破壞財政永續