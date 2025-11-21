桃園工業記憶展登場 從12家企業窺探半世紀發展軌跡

桃園市長張善政出席「時光流轉・產業不息－桃園工業記憶展」記者會。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（20）日下午於市府1樓川堂，出席「時光流轉・產業不息－桃園工業記憶展」記者會。張善政表示，此次工業記憶展由經濟發展局與桃園市工業會共同邀集12家最具代表性的優質企業參與，從展示的歷史資料與珍貴檔案，可窺見桃園工業50年的發展軌跡，也是台灣工業進步的真實縮影，相信此次展覽能讓更多市民認識桃園工業發展的重要價值與歷史意義。

桃園是全台最大的工業城市，製造業家數超過一萬家、產值突破4兆元並持續攀升。圖：市府提供

張善政指出，桃園是全台最大的工業城市，製造業家數超過一萬家、產值突破4兆元並持續攀升。此次參展企業跨足多元領域，從食品製造、紡織、交通到機械產業，皆為國內外產業的佼佼者，其成功經驗與奮鬥故事蘊含桃園工業的核心精神，更值得世代學習傳承。張善政也感謝歷任工業會理事長與所有業界夥伴的努力，使桃園始終保持強勁的產業競爭力。市府將持續推動智慧製造與企業數位轉型，透過今（114）年成立的智慧產業學院，協助企業因應國際關稅變動與AI科技浪潮，共同強化台灣的產業韌性。

桃園市工業會理事長莊嘉郁表示，此次工業記憶展不僅呈現桃園工業半世紀的珍貴史料，也展現企業從草創到茁壯的共同軌跡。莊理事長也強調，此次展覽不只是回顧，更是新的起點，希望透過展覽讓這些珍貴資料數位化，建構桃園完整的工業發展資料庫，成為日後眾多企業學習成長的典範與標竿。

經發局表示，此次展覽以「檔案見證產業發展、串聯在地經濟脈動」為核心精神，呼應工業會成立50周年的歷程。展區以「檔案應用」為策展主軸，結合地區企業提供之珍貴史料，呈現桃園工業自1950年以來的發展軌跡，讓檔案成為見證城市進步的重要媒介。展覽自11月20日起至12月19日免費開放參觀，地點位於桃園市政府二樓中庭。歡迎市民踴躍到場，一同見證「產業不息」的桃園工業記憶 。

