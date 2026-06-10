桃園工程師大鬧苗栗「尚順」商場 砸3店遭壓制

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苗栗頭份尚順育樂中心9號晚間發生隨機砸店事件。（圖／東森新聞）





苗栗頭份尚順育樂中心9號晚間發生隨機砸店事件。一名36歲的工程師突然在商場一樓情緒失控，不僅狂砸三家店家商品、推倒桌椅，還企圖攻擊民眾，現場多名正義民眾與店員立刻奮不顧身衝上前，合力將男子壓制在地，最後由警方帶回管束。

男子情緒失控又吼又叫，不斷揮舞雙拳出手攻擊，民眾上前要制止他，其他員工也趕緊打電話通知樓管報警。警方到場時，男子已經被三位民眾壓制在地。

事發在9日晚間七點左右，36歲陳姓男子進到頭份尚順育樂中心一樓，突然情緒失控，先跑到星巴克攻擊一名員工推倒椅子，又衝出來把包包服飾專櫃的貨品掃落翻倒，接著又狂砸生活用品攤，把包包及保溫瓶等掃落在地，讓現場民眾和店家驚嚇不已。

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擔心他再傷人，民眾和員工衝上前合力壓制，其中身穿紫色衣服的是運動用品店的女店員，另一名53歲黃姓員工壓制過程中，手腕被陳姓男子的牙齒劃傷。頭份消防分隊隊員楊文豪表示，傷患為尚順員工，疑似制止鬧事民眾，導致手部有撕裂傷。

據了解陳姓男子是頭份人，在桃園一家科技公司擔任工程師，家屬聲稱他最近工作壓力大，出現幻聽症狀，警方將要將他強制送醫時，他還一度掙脫，最後先將他帶回派出所管束。頭份局副分局長吳國偉：「男子情緒失控砸毀商品，考量陳男情緒激動且行為失序，為避免再次發生危害自身或他人安全之行為，依警職法帶回派出所管束。」

但沒多久陳姓男子，又說他肚子痛和肛門痛，由於店家不追究也不提告，加上他的身上沒有搜出違禁物品，也沒有精神病史，最後只能交由家屬帶回，結束這場驚魂記。

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