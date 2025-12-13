桃園工程師賣3C商品收錢不出貨！ 拿贓款簽注運彩被逮

台北市刑事警察大隊偵五隊，本月初循線逮捕一名29歲簡姓電腦工程師，他因沉迷運動彩券賭博，在臉書、PTT等社群平台假借販售電競筆電、顯示卡、iPhone、三星等廠牌手機實施詐騙，初步統計約有30名網友受害，財損多達30餘萬元，訊後依加重詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

一名29歲簡姓電腦工程師，因沉迷運動彩券賭博，在臉書、PTT等社群平台假借販售3C產品詐騙，約有30名網友受害。（圖／警方提供）

警方調查發現，簡姓男子平時於知名半導體製造商任職工程師，但花光積蓄與薪水後，竟從網路擷取高價3C產品圖片，或刊登曾經持有的商品照片，誆稱可降價販賣，誘騙欲購買的被害人上當匯款。簡嫌所提供的匯款帳戶，都是收款代為下注運動彩券的投注站業者帳戶，要求對方匯款至運動彩投注站的帳號內，供他藉以下注和償還債款。

警方指出，簡嫌相當狡猾，經常出入不同的彩券行購買運動彩券，一開始用現金取得投注站信任後，就以匯款投注，進而要業者提供帳戶轉帳。簡嫌動起歪筋想「一魚多吃」，將詐騙來的款項要求被害人直接匯入他指定的投注站帳號，如此一來既不用擔心找作案用的詐騙帳號，也可直接利用贓款下注和還賭債。一旦投注站的帳戶被警示或凍結，他只要直接換別家投注站即可。

警方表示，簡嫌投注若是贏錢，立即將詐騙網友的匯款退還給網友和解，因此他曾數度被抓，但因與被害人和解，往往換得不起訴處分或緩起訴，犯案手法十分惡劣。許多運動彩業者事後發現自己的帳號居然被設定為警示帳戶，才驚覺遭惡意詐騙，有的運動彩業者帳戶還變成警示帳戶。

台北市刑事警察大隊偵五隊上個月中旬網路巡邏時，發現多起不詳犯嫌利用臉書、PTT等社群平台，假借販售電競筆電、顯示卡、iPhone、三星等廠牌手機方式詐騙，立即成立專案小組偵辦。偵五隊經分析蒐證，逐步鎖定簡姓犯嫌，見時機成熟後循線將簡嫌查緝到案，現場查獲作案用手機等證物，同時調查還有無另涉其他詐騙案件中。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

